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Пенсионерам напомнили, как получить компенсацию за капремонт

Льготу на взносы за капремонт пенсионерам нужно оформлять по заявлению
Фото: iStock/PIKSEL

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачёв объяснил, что льготу на взносы за капремонт пенсионерам нужно оформлять по заявлению. Для этого следует обратиться в управляющую компанию или региональный фонд капремонта и приложить необходимые документы.



В беседе с корреспондентом Общественной службы новостей он рассказал, что в пакет обычно входят паспорт, квитанции об оплате, справка о составе семьи и документы на жильё. Неточности в заявлении, отсутствие справок или неправильно оформленные копии могут привести к отказу в перерасчёте. На размер компенсации влияет состав зарегистрированных жильцов. Прописка трудоспособного родственника способна снизить льготу или лишить права на неё, даже если человек давно живёт по другому адресу. В такой ситуации помогут справка с работы или учёбы, а также акт управляющей компании либо соседей.

При отказе пенсионеру стоит запросить письменное объяснение. Решение можно оспорить через жилищную инспекцию или суд.

Помимо налоговых послаблений, субсидий на ЖКУ, льготного проезда и медицинской поддержки, пенсионеры в России могут пользоваться и другими мерами помощи. Например, граждане пенсионного возраста имеют право на бесплатное обучение в рамках региональных программ активного долголетия: компьютерной грамотности, финансовой безопасности, иностранным языкам, творческим занятиям и спортивным секциям. Такие программы обычно организуют центры социального обслуживания, библиотеки, дома культуры и региональные проекты для пожилых людей.

Дарья Осипова

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