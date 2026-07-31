Пенсионерам напомнили, как получить компенсацию за капремонт

31 июля 2026, 14:27

Льготу на взносы за капремонт пенсионерам нужно оформлять по заявлению

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Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачёв объяснил, что льготу на взносы за капремонт пенсионерам нужно оформлять по заявлению. Для этого следует обратиться в управляющую компанию или региональный фонд капремонта и приложить необходимые документы.