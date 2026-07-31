Пенсионерам напомнили, как получить компенсацию за капремонт
Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачёв объяснил, что льготу на взносы за капремонт пенсионерам нужно оформлять по заявлению. Для этого следует обратиться в управляющую компанию или региональный фонд капремонта и приложить необходимые документы.
В беседе с корреспондентом Общественной службы новостей он рассказал, что в пакет обычно входят паспорт, квитанции об оплате, справка о составе семьи и документы на жильё. Неточности в заявлении, отсутствие справок или неправильно оформленные копии могут привести к отказу в перерасчёте. На размер компенсации влияет состав зарегистрированных жильцов. Прописка трудоспособного родственника способна снизить льготу или лишить права на неё, даже если человек давно живёт по другому адресу. В такой ситуации помогут справка с работы или учёбы, а также акт управляющей компании либо соседей.
При отказе пенсионеру стоит запросить письменное объяснение. Решение можно оспорить через жилищную инспекцию или суд.
Помимо налоговых послаблений, субсидий на ЖКУ, льготного проезда и медицинской поддержки, пенсионеры в России могут пользоваться и другими мерами помощи. Например, граждане пенсионного возраста имеют право на бесплатное обучение в рамках региональных программ активного долголетия: компьютерной грамотности, финансовой безопасности, иностранным языкам, творческим занятиям и спортивным секциям. Такие программы обычно организуют центры социального обслуживания, библиотеки, дома культуры и региональные проекты для пожилых людей.
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