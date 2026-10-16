Каждый восьмой россиянин столкнулся с неожиданными расходами на лечение
Каждый восьмой россиянин за последний год хотя бы раз потратил на лечение больше, чем ожидал. Ещё каждый десятый сталкивался с такими расходами два раза и более. Чаще всего дополнительные затраты были связаны с покупкой специализированных лекарств, повторными визитами к врачу, стоматологическим лечением и сложными клиническими случаями.
Такие сведения приводит Группа «Ренессанс Страхование» по результатам опроса, сообщает «Петербургский дневник». Исследование также показало, что большинство респондентов готовы занять деньги на лечение. Каждый седьмой согласен взять в долг более 10 тысяч рублей, почти половина опрошенных — от 10 до 50 тысяч рублей, а 24% готовы занять свыше 50 тысяч рублей.
Более трети россиян знают о возможности застраховаться от критических заболеваний, но не пользуются такой страховкой. Из них 29% считают риск тяжёлой болезни низким, а 25% не понимают, какие заболевания покрывает полис.
Управляющий директор «Ренессанс Страхование» Юлия Галаничева сообщила, что с начала 2026 года объём таких полисов в компании вырос более чем на 30%. По её словам, страховка предусматривает организацию и оплату лечения при тяжёлом диагнозе.
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