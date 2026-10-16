Каждый восьмой россиянин столкнулся с неожиданными расходами на лечение

16 октября 2026, 16:55

С начала года спрос на медстраховки вырос более чем на 30%

Фото: istockphoto / megaflopp

Каждый восьмой россиянин за последний год хотя бы раз потратил на лечение больше, чем ожидал. Ещё каждый десятый сталкивался с такими расходами два раза и более. Чаще всего дополнительные затраты были связаны с покупкой специализированных лекарств, повторными визитами к врачу, стоматологическим лечением и сложными клиническими случаями.