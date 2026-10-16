Открыта регистрация на X сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал»
Федеральное агентство по делам молодежи информирует о проведении в 2026/2027 учебном году X сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» по направлению «Государственное и муниципальное управление».
Олимпиада организована Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Президентская академия) в сотрудничестве с Ассоциацией организаторов студенческих олимпиад «Я – профессионал». Мероприятие проходит в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». Поддержку оказывает Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.
Участие в олимпиаде — это уникальная возможность продемонстрировать свои способности, заявить о себе на национальном уровне, получить стажировку в ведущей компании, льготы при поступлении в магистратуру и денежное вознаграждение. Поучаствовать в мероприятии могут студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры российских вузов. Регистрация на олимпиаду открыта до 10 ноября 2026 года.
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