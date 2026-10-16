Открыта регистрация на X сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал»

16 октября 2026, 15:49

Открыт прием заявок на X сезон олимпиады студентов «Я – профессионал»

Фото: iStock/Ridofranz

Федеральное агентство по делам молодежи информирует о проведении в 2026/2027 учебном году X сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» по направлению «Государственное и муниципальное управление».