В Москве пройдет благотворительный фестиваль WOOF для собак и кошек

16 октября 2026, 14:17

На благотворительном фестивале WOOF дом найдут более 300 животных

Фото: приют GETDOG

В Москве 17 и 18 октября пройдет благотворительный фестиваль WOOF, на котором более 300 собак и кошек смогут найти новых хозяев. Мероприятие организует фонд помощи бездомным животным «Ника». В первый день гости познакомятся с собаками, во второй — с кошками.





На площадке фестиваля посетители смогут пообщаться с животными и их кураторами, узнать об особенностях характера будущих питомцев и получить бесплатные консультации специалистов по уходу и воспитанию. Все животные привиты, стерилизованы и имеют ветеринарные паспорта.



WOOF проходит с 2016 года. За это время в Москве новые семьи нашли 1 628 животных из приютов: 409 собак и 1 219 кошек. В прошлом году фестиваль посетили более 7 тыс. человек.



«Судьбы более чем полутора тысяч животных уже изменились к лучшему благодаря нашему фестивалю WOOF. Это результат кропотливой многолетней работы: каждый год мы надеемся превзойти прошлые результаты, чтобы как можно больше животных смогли найти дом», — рассказала президент фонда «Ника» Вера Митина.