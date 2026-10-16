В Москве пройдет благотворительный фестиваль WOOF для собак и кошек
В Москве 17 и 18 октября пройдет благотворительный фестиваль WOOF, на котором более 300 собак и кошек смогут найти новых хозяев. Мероприятие организует фонд помощи бездомным животным «Ника». В первый день гости познакомятся с собаками, во второй — с кошками.
На площадке фестиваля посетители смогут пообщаться с животными и их кураторами, узнать об особенностях характера будущих питомцев и получить бесплатные консультации специалистов по уходу и воспитанию. Все животные привиты, стерилизованы и имеют ветеринарные паспорта.
WOOF проходит с 2016 года. За это время в Москве новые семьи нашли 1 628 животных из приютов: 409 собак и 1 219 кошек. В прошлом году фестиваль посетили более 7 тыс. человек.
«Судьбы более чем полутора тысяч животных уже изменились к лучшему благодаря нашему фестивалю WOOF. Это результат кропотливой многолетней работы: каждый год мы надеемся превзойти прошлые результаты, чтобы как можно больше животных смогли найти дом», — рассказала президент фонда «Ника» Вера Митина.Организаторы подчеркивают, что фестиваль посвящен не только пристройству животных, но и ответственному отношению к питомцам. Команда помогает будущим владельцам выбрать собаку или кошку с учетом образа жизни и потребностей семьи. Гости, которые пока не готовы завести питомца, смогут узнать о работе приютов и других способах помочь бездомным животным.
По информации Всероссийской переписи бездомных животных, на которые ссылается доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко, около 3,6 млн кошек и собак в России живут без постоянного дома. По ее словам, ответственное пристройство предполагает готовность заботиться о питомце на протяжении всей его жизни.
Фонд «Ника» проводит фестиваль WOOF уже десять лет в семи городах России. За это время благодаря проекту дом нашли более 3 тыс. животных.
Фестиваль пройдет с 11:00 до 19:00 в пространстве «Бойлерная» на территории «Хлебозавода» по адресу: Новодмитровская улица, 1, строение 17. 17 октября — день собак, 18 октября — день кошек.
Вход свободный, возрастное ограничение — 0+.