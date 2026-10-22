Каждый восьмой житель Казани думает об увольнении несколько раз в день

22 октября 2026, 16:48

SuperJob: женщины в Казани чаще мужчин задумываются об уходе с работы

Фото: istockphoto / AntonioGuillem

13% работающих жителей Казани задумываются об увольнении несколько раз в день. Еще 10% опрошенных думают об уходе ежедневно, 11% — раз в неделю, а 9% — раз в месяц. Такие результаты показал опрос SuperJob, имеющийся в распоряжении «Татар-информа».