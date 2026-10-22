Каждый восьмой житель Казани думает об увольнении несколько раз в день
13% работающих жителей Казани задумываются об увольнении несколько раз в день. Еще 10% опрошенных думают об уходе ежедневно, 11% — раз в неделю, а 9% — раз в месяц. Такие результаты показал опрос SuperJob, имеющийся в распоряжении «Татар-информа».
По 8% респондентов размышляют об увольнении раз в полгода и раз в год. При этом каждый четвертый участник исследования заявил, что никогда не думает об уходе из компании.
Женщины чаще мужчин рассматривают возможность сменить работу. Такие мысли возникают у 68% опрошенных горожанок и 49% мужчин. Несколько раз в день об увольнении думают 16% женщин и 10% мужчин. Ежедневно подобные размышления посещают 12% женщин и 8% мужчин.
Чаще остальных об уходе с работы задумываются сотрудники в возрасте от 35 до 45 лет. Среди работников младше 45 лет 22% признались, что думают об увольнении несколько раз в день.
Желание сменить работодателя также чаще возникает у жителей Казани с высшим образованием. Об этом сообщили 65% участников опроса из этой группы. Среди респондентов со средним профессиональным образованием показатель составил 52%.
Мысли об увольнении чаще посещают работников с зарплатой от 100 тыс. до 150 тыс. рублей. В этой категории о желании уйти с работы сообщили 72% опрошенных.
SuperJob проводил исследование с 2 по 14 октября 2026 года среди трудоустроенных жителей Казани.
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