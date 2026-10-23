23 октября 2026, 08:45

Фото: iStock/Claude Laprise

24 октября православные верующие вспоминают апостола Филиппа и святителя Феофана Исповедника, а в народном календаре наступает Филиппова канитель — день, с которым связывают многочисленные приметы, запреты и поверья о деньгах, любви и погоде. Почему в эту дату нельзя пересчитывать накопления, смотреть на ворон и увлекаться сладостями, а генеральная уборка считается залогом благополучия? Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Почему 24 октября называют Филипповой канителью Житие и мученическая смерть Апостола Филиппа Испытания святителя Феофана Исповедника Что нужно сделать 24 октября, чтобы привлечь удачу и деньги Главные запреты 24 октября Как привлечь любовь: обереги и гадания на жениха Народные приметы на 24 октября Цвета, талисманы и благоприятные часы: дополнительные поверья дня Главный смысл Филипповой канители

Почему 24 октября называют Филипповой канителью

Житие и мученическая смерть Апостола Филиппа

Фото: iStock/Diy13

Испытания святителя Феофана Исповедника

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Что нужно сделать 24 октября, чтобы привлечь удачу и деньги

Фото: iStock/Wachiwit

Главные запреты 24 октября

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Как привлечь любовь: обереги и гадания на жениха

Фото: iStock/Baks

Народные приметы на 24 октября

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Цвета, талисманы и благоприятные часы: дополнительные поверья дня

Фото: iStock/Thanumporn Thongkongkaew

Главный смысл Филипповой канители