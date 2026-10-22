В России увеличат максимальный срок больничного по уходу за ребенком
Мишустин: кабмин увеличит на 30 дней срок больничного по уходу за ребенком
Правительство повысит на 30 дней максимальный срок больничного по уходу за ребенком. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.
По действующим правилам, в зависимости от недуга и возраста ребенка в год предоставляется от 45 до 120 оплачиваемых дней. По словам премьера, бывают случаи, когда на полное восстановление нужно больше времени.
«Даже максимального периода может не хватить, родителям необходимо выходить на работу, потому что выплату по временной нетрудоспособности они уже не получают. Чтобы поддержать их, увеличим на 30 дней в год каждый из периодов», — сказал Мишустин.Так, если ребенку меньше семи лет, лимит вырастет с 60 до 90 дней в год. Если меньше 15 лет — с 45 до 75 дней. В случае, когда ребенок до 18 лет лечится амбулаторно, больничный можно будет взять до 60 дней в год.