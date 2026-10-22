В России увеличат максимальный срок больничного по уходу за ребенком

22 октября 2026, 16:23

Мишустин: кабмин увеличит на 30 дней срок больничного по уходу за ребенком

Фото: iStock/Kaan Sezer

Правительство повысит на 30 дней максимальный срок больничного по уходу за ребенком. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.





По действующим правилам, в зависимости от недуга и возраста ребенка в год предоставляется от 45 до 120 оплачиваемых дней. По словам премьера, бывают случаи, когда на полное восстановление нужно больше времени.

«Даже максимального периода может не хватить, родителям необходимо выходить на работу, потому что выплату по временной нетрудоспособности они уже не получают. Чтобы поддержать их, увеличим на 30 дней в год каждый из периодов», — сказал Мишустин.