Поисковики Татарстана заняли первое место в конкурсе «Никто не забыт»
Поисковое движение Татарстана заняло первое место в окружном конкурсе «Никто не забыт». Об этом сообщил заместитель министра по делам молодежи республики Владислав Усанов на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной итогам слета поисковых отрядов Приволжского федерального округа.
Проект «Никто не забыт» действует с 2014 года под патронатом полномочного представителя президента России в ПФО. Он объединяет поисковые отряды регионов округа, помогает им обмениваться опытом, обсуждать результаты экспедиций и развивать сотрудничество с органами власти.
Поисковое движение Татарстана объединяет около 1,2 тыс. человек. В республике работают более 60 отрядов, в которые входят студенты вузов, выпускники и представители старших поколений. Добровольцы изучают архивы, участвуют в экспедициях, находят останки погибших в годы Великой Отечественной войны бойцов и устанавливают их имена.
История движения в Татарстане началась еще в советское время. В 1968 году поисковой работой занялись студенты Казанского государственного университета, а в 1993 году движение получило развитие в современной республике. Сегодня одним из его руководителей остается Александр Коноплев.
Поисковые отряды Татарстана проводят экспедиции примерно в 14 регионах России и за рубежом. Среди мест их работы — Мясной Бор в Новгородской области, где в 1942 году шли тяжелые бои в ходе попытки прорыва блокады Ленинграда, Волгоградская область, ставшая местом Сталинградской битвы, и Беларусь.
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