Поисковики Татарстана заняли первое место в конкурсе «Никто не забыт»

22 октября 2026, 16:45

Более 60 поисковых отрядов Татарстана ведут раскопки в 14 регионах РФ

Фото: istockphoto / sasha85ru

Поисковое движение Татарстана заняло первое место в окружном конкурсе «Никто не забыт». Об этом сообщил заместитель министра по делам молодежи республики Владислав Усанов на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной итогам слета поисковых отрядов Приволжского федерального округа.