Каждый второй новосибирец столкнулся с дресс-кодом на работе

07 октября 2026, 16:10

Опрос показал, сколько жители Новосибирска тратят на рабочую одежду

Фото: istockphoto / AnnaStills

У 52% работающих жителей Новосибирска есть дресс-код или другие требования к внешнему виду. При этом 67% горожан относятся к таким правилам положительно или нейтрально, показал опрос «Авито Работы» и «Авито Товаров» среди 10 тысяч россиян, сообщает Om1 Новосибирск.