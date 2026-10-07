Каждый второй новосибирец столкнулся с дресс-кодом на работе
У 52% работающих жителей Новосибирска есть дресс-код или другие требования к внешнему виду. При этом 67% горожан относятся к таким правилам положительно или нейтрально, показал опрос «Авито Работы» и «Авито Товаров» среди 10 тысяч россиян, сообщает Om1 Новосибирск.
Для 27% новосибирцев действуют демократичные ограничения — например, запрет на шорты или слишком открытую одежду. Еще у 24% установлен строгий дресс-код с обязательной деловой одеждой или униформой. Чаще всего жесткие требования встречаются в госструктурах, охранной и правовой сферах — их отметили 50% работников этих направлений.
На работу чаще всего приходят в джинсах и повседневной одежде — такой вариант выбрали 30% опрошенных. Классический стиль предпочитают 25%, базовые вещи нейтральных цветов — 23%, а униформу носят 20%. Главным критерием при выборе одежды остается комфорт — его назвали 66% участников исследования.
В среднем новосибирцы тратят на рабочий гардероб 6 677 рублей в месяц. У 26% расходы не превышают 2 тыс. рублей, а 8% тратят более 10 тыс. При этом молодые специалисты 18–24 лет расходуют на одежду и обувь для работы около 10,6 тыс. рублей в месяц, тогда как респонденты 35–44 лет — примерно 7,8 тыс.
Молодежь также чаще использует рабочую одежду для самовыражения: яркие вещи и необычные сочетания выбирают 12% участников исследования в возрасте 18–24 лет против 6% среди респондентов 35–44 лет. Директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов отметил, что для компаний требования к внешнему виду могут становиться частью HR-бренда.
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