Киберэксперт объяснил, почему нельзя вступать в диалог с мошенниками
Даже короткий ответ мошеннику может раскрыть образец голоса
Вступать в разговор с телефонными мошенниками не стоит, поскольку даже короткий диалог может повысить риски для человека. Об этом RT рассказал председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров.
По словам специалиста, мошенники могут записывать разговоры и использовать полученный голосовой фрагмент для создания его цифровой модели.
«С технической точки зрения любой ваш ответ — это уже утечка данных», — отметил Бедеров.Он пояснил, что современные нейросетевые технологии способны на основе нескольких секунд записи сформировать достаточно правдоподобную модель голоса. Поэтому при звонке от неизвестного человека эксперт рекомендует не продолжать разговор, а заблокировать номер или аккаунт.
Если человек уже пообщался с мошенниками, ему стоит предупредить близких о возможных звонках с поддельным голосом, а также сменить пароли на важных ресурсах. При необходимости следует сообщить о случившемся в банк и правоохранительные органы.