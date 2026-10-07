Киберэксперт объяснил, почему нельзя вступать в диалог с мошенниками

07 октября 2026, 15:15

Даже короткий ответ мошеннику может раскрыть образец голоса

Фото: istockphoto / NanoStockk

Вступать в разговор с телефонными мошенниками не стоит, поскольку даже короткий диалог может повысить риски для человека. Об этом RT рассказал председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров.





По словам специалиста, мошенники могут записывать разговоры и использовать полученный голосовой фрагмент для создания его цифровой модели.



«С технической точки зрения любой ваш ответ — это уже утечка данных», — отметил Бедеров.