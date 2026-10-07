«Индивидуальный случай»: российский врач объяснил, как американке удалось пережить смертную казнь
В американском штате Теннесси заключенная Криста Пайк пережила попытку исполнения смертного приговора после того, как ей дважды ввели смертельную дозу пентобарбитала. После процедуры женщина пришла в сознание и начала говорить, сообщает The New York Times.
Сразу после введения препарата Пайк, по данным издания, отчетливо храпела. Затем ее доставили в больницу. Что произошло с осужденной после госпитализации, пока не сообщается. При этом тюремные правила Теннесси не предусматривают порядок действий на случай, если казнь не приводит к смерти заключенного.
Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов заявил «Газете.Ru», что выживание после введения смертельной дозы токсичного вещества может быть связано с индивидуальными особенностями организма и скоростью выведения препарата. По его словам, при тяжелом отравлении барбитуратами происходит угнетение функций центральной нервной системы, дыхания и сердечной деятельности. При этом реакция на токсическое вещество может существенно различаться у разных людей.
«Это индивидуальный случай, когда вводят смертельную дозу, но человек останется живой. У нее высокая скорость элиминации [вывода из организма] токсинов — благодаря печени и печеночным ферментам осталась жива», — пояснил специалист.Кутушов также отметил, что перенесенное отравление может иметь последствия для здоровья, включая повреждение органов и тканей и временные неврологические нарушения. Кристу Пайк приговорили к смертной казни за убийство сокурсницы Коллин Слеммер, совершенное около 30 лет назад. По версии обвинения, в 1995 году 18-летняя Пайк из ревности заманила девушку в уединенное место, где вместе со своим бойфрендом пытала и убила ее. Пайк должна была стать первой женщиной, казненной в Теннесси с момента образования штата в 1820 году.