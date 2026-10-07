«Индивидуальный случай»: российский врач объяснил, как американке удалось пережить смертную казнь

07 октября 2026, 14:23

Врач Кутушов: американка Криста Пайк пережила казнь из-за особенностей организма

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В американском штате Теннесси заключенная Криста Пайк пережила попытку исполнения смертного приговора после того, как ей дважды ввели смертельную дозу пентобарбитала. После процедуры женщина пришла в сознание и начала говорить, сообщает The New York Times.





Сразу после введения препарата Пайк, по данным издания, отчетливо храпела. Затем ее доставили в больницу. Что произошло с осужденной после госпитализации, пока не сообщается. При этом тюремные правила Теннесси не предусматривают порядок действий на случай, если казнь не приводит к смерти заключенного.



Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов заявил «Газете.Ru», что выживание после введения смертельной дозы токсичного вещества может быть связано с индивидуальными особенностями организма и скоростью выведения препарата. По его словам, при тяжелом отравлении барбитуратами происходит угнетение функций центральной нервной системы, дыхания и сердечной деятельности. При этом реакция на токсическое вещество может существенно различаться у разных людей.





«Это индивидуальный случай, когда вводят смертельную дозу, но человек останется живой. У нее высокая скорость элиминации [вывода из организма] токсинов — благодаря печени и печеночным ферментам осталась жива», — пояснил специалист.