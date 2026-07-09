Каждый второй россиянин мечтает о перепланировке квартиры

09 июля 2026, 15:20

ГК «Гранель»: половина россиян хочет изменить планировку квартиры

Фото: iStock/zazamaza

Почти половина россиян хотела бы изменить планировку своей квартиры, однако не делают этого из-за высокой стоимости ремонта и необходимости получений соответствующих разрешений. Такие данные привели в ГК «Гранель».





По данным «Известий», 49% собственников квартир хотели бы изменить жилье, но не могут решиться на этот шаг. 35% респондентов объяснили отказ от перепланировки дороговизной таких работ, 30% отметили сложность согласований с государственными инстанциями. При этом 23% не могут сделать перепланировку из-за технических ограничений дома. Другие же не решаются на это в страхе затяжного ремонта и нехватки времени. А вот 7% все же реализовали желаемые изменения в квартире.





«Именно поэтому сегодня растет спрос на квартиры с продуманными и функциональными планировочными решениями, которые позволяют комфортно жить без необходимости в дальнейших согласованиях и сложностей с изменением пространства», — пояснила директор департамента аналитики ГК «Гранель» Виктория Корчинская.

«Да, у застройщиков, похоже, заканчиваются их тучные годы. Ну так и вся страна давно не жирует. Привыкайте к новой реальности, остальной народ давно к ней привык», — заключил Калинин.