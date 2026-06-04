Риелтор рассказал об обстановке на рынке жилья

04 июня 2026, 18:23

Риелтор Апрелев: цены на вторичное жильё постепенно растут вслед за инфляцией

Фото: iStock/marchmeena29

На сегодняшний день в России цены на вторичное жильё вслед за инфляцией, а застройщики начали снижать стоимость квартир в новостройках. Об этом рассказал вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.





Он пояснил, что «вторичка» подешевела в 2024 году на 5-12%. Сейчас же происходит небольшое подорожание. Однако жильё в новостройках становится более доступным из-за снижения цен на 10-30%.





«На вторичном рынке, скорее всего, никакой корректировки в ближайшие месяцы не произойдёт, потому что она уже была в 2024–2025 году. Но пока инфляция есть, с высокой вероятностью цены будут подрастать вслед за инфляцией», — добавил Апрелев в разговоре с Общественной Службой Новостей.