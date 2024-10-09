«Каждое утро»: Врач рассказала, что спасет от головной боли в переменчивую погоду

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Переменчивая температура и климатические условия влияют на физическое здоровье россиян. Головные боли, давление в висках и глазах — то чем сопровождается привыкание организма к новой погоде. Но можно ли как-то облегчить эту участь?
Врач-терапевт, генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Ходановой Р. Н. «Витела» Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» сообщила, что головная боль напрямую связана со сном.
Она добавила, что часто люди тяжело просыпаются по утрам из-за некачественного сна.
По ее словам, также от головной боли «спасать» может обычный аспирин.
Лапа поделилась еще одним ценным советом хорошего и бодрого самочувствия.
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«Самое основное — хорошо высыпаться. Если мы спим менее 8 часов, то, конечно, мы просыпаемся с головной болью. Ложимся спать в 21:00. За два часа до сна заканчиваем перекусы, не стоит также пить кофе и чай», — сказала эксперт.
Она добавила, что часто люди тяжело просыпаются по утрам из-за некачественного сна.
«Всегда тяжело вставать, когда сон неполноценный: либо вы ночью просыпались, либо вставали по «маленьким» делам, или есть какая-то проблема. У нас самый хороший сон с 22:00 до 2:00. Если вы в это время крепко спите, то проснетесь даже в пять часов утра в хорошем состоянии», — объяснила специалист.
По ее словам, также от головной боли «спасать» может обычный аспирин.
«Пьем аспирин с утра после завтрака, и через час будем здоровы. Когда мне рассказывают, что он разрушает желудок, я опровергаю это, потому что в том количестве, в котором мы его можем употреблять, он только улучшает кровоснабжение, и мы с вами начинаем лучше себя чувствовать и просыпаться без головной боли», — рассказала врач.
Лапа поделилась еще одним ценным советом хорошего и бодрого самочувствия.
«Что заставит вас прекрасно чувствовать? — иммунный массаж. Мы встаем, принимаем душ в 37 градусов — теплый. Никаких контрастных душей делать не надо. Начинаем с ног обливать себя горячей водой до того момента, пока не выступит пот. Иммунный массаж длиться 10-15 минут. Это улучшит микроциркуляцию, и вы быстро придете в себя, чувствуя бодрость», — порекомендовала врач-терапевт.
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Анастасия Бондарева