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«Сезонная депрессия»: Сомнолог рассказал, как смена времени года влияет на качество сна

Сомнолог Бузунов: сон может быть плохим из-за нарушения циркадных ритмов
02 октября 2024, 16:15
Фото: iStock/Tero Vesalainen

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В период смены времен года и температурных изменений нередко люди начинают испытывать проблемы со сном: трудно уснуть, мучает бессонница.
Врач-сомнолог, доктор медицинский наук, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов в беседе с «Радио 1» сообщил, что нарушение сна может быть связано с сезонным эффективным расстройством или сезонной депрессией.

«О ночном сне нужно подумать еще с утра. Если у человека безобразный режим, если он практически не двигается, если он выпивает по 5-7 чашек кофе, постоянно ругается на работе, телефон из рук не выпускает, то ничего хорошего уже не будет. Основа всего — здоровый образ жизни, куда входит обычно и питание. Завтрак — съешь сам, обед — подели с другом, ужин — отдай врагу, чтобы не переедать. Процесс переваривания пищи активен, он требует затраты энергии, а это в свою очередь ухудшает качество сна. Нужно ужинать за 3 часа до сна», — сказал эксперт.



Также, по мнению сомнолога, на качества сна влияет солнечный свет и циркадные ритмы.
«С ноября начинается офисная полярная ночь. Человек выходит из дома — еще темно, выходит из офиса — уже темно. И у нас 50% людей живут с дефицитом витамина D, а это может ухудшать настроение, а сам по себе недостаток солнечного света вызывает сезонную депрессию. Циркадные ритмы начинают нарушаться, потому что у нас исчезает времязадователь в виде яркого солнечного света. То есть мозг начинает не понимать, где день, а где ночь. Основное, что можно применять, светотерапия — есть специальные светобоксы, светоочки. Как проснулись, надеваете очки, час носите, мозг, думая, что это солнечный свет, поднимает настроение», — поделился специалист.

Он добавил, что очень важна гигиена сна: в спальне должно быть прохладно и темно с влажностью 50-60%. Также имеет значение гигиена спальни: удобные кровать, подушка, матрас, следует избавиться от пыли и обеспечить себе гипоаллергенную обстановку.
«В темное время года можно использовать светобудильник, который имитирует рассвет, подавляя продукцию мелатонина. Становится гораздо легче просыпаться», — заключил Роман Бузунов.

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В Подмосковье наградили победителей регионального этапа премии #МЫВМЕСТЕ
02 октября 2024, 16:26

Фото: пресс-служба МИСК МО

Церемония награждения победителей и призёров регионального этапа международной премии #МЫВМЕСТЕ состоялась в доме правительства Московской области в Красногорске, дипломы получили более 50 организаций и активистов, сообщает пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций региона.
«Премия #МЫВМЕСТЕ — это про неравнодушных людей, про тех, кто занимается волонтёрством, благотворительностью по зову сердца: не потому, что выгодно, а потому что не может пройти мимо и хочет помогать. В этом смысле нам в Подмосковье есть чем гордиться: у нас очень сильное волонтёрское движение», — сказал зампред правительства Московской области Вячеслав Духин.
Он также передал призёрам премии поздравления от губернатора Московской области Андрея Воробьёва и пожелал удачи на федеральном этапе.

Отмечается, что в этом году на премию #МЫВМЕСТЕ, направленную на поддержку социальных проектов, улучшающих жизнь людей, от Московской области подали 955 заявок, из которых 886 прошли техническую экспертизу и были допущены до оценки региональными экспертами.

«Спасибо вам, что вы делаете абсолютно невероятное количество добрых дел! Это и, в первую очередь, поддержка участников СВО и их семей, и поддержка людей с ОВЗ, и занятия с молодёжью и детьми в направлении патриотического воспитания, и забота об экологии. Направлений и задач очень много, но вы всегда находите время и силы на то, чтобы делать наше Подмосковье ещё лучше», — сказала собравшимся министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Премия #МЫВМЕСТЕ вручается по 13 номинациям: «Волонтер года», «Помощь людям», «Поступок года», «Наставник года», «Социальный предприниматель», «Обучение служением», «Территория для жизни (14-17 лет)», «Территория для жизни (18 лет)», «Страна возможностей (14-17 лет)», «Страна возможностей (18 лет)», «Ответственный бизнес», «Ответственный бизнес.Малое и среднее предпринимательство» и «#МЫВМЕСТЕ — Россия».

Лауреаты федерального этапа премии будут названы 5 декабря.

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С 8 по 29 октября состоится VII Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности
02 октября 2024, 16:26

Фото: Министерство образования Московской области

С 8 по 29 октября 2024 года пройдёт седьмой ежегодный Всероссийский онлайн-тест по финансовой грамотности, а Банк России выступает организатором мероприятия, сообщает Министерство образования Московской области.
Участники смогут оценить свои знания в области финансов и получить именной сертификат за успешное выполнение заданий.

Тестирование можно пройти самостоятельно или всей семьёй. Задания различаются по количеству и сложности в зависимости от возраста участников, а для тех, кто уверен в своих знаниях, предусмотрен продвинутый уровень сложности.

Дети младшего школьного возраста смогут выполнить интересные интерактивные задания, которые в игровой форме познакомят их с основами финансовой грамотности.

Ученики 7–11 классов с 15 по 17 октября пройдут олимпиадное тестирование. Участники, успешно справившиеся с ним, смогут без дополнительных испытаний попасть в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» от НИУ ВШЭ. Победители этой олимпиады получат льготы при поступлении в ВУЗы.

Время прохождения личного тестирования составляет не более 20 минут, олимпиадного — 40 минут, а семейного — до одного часа. Количество попыток не ограничено.
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#московская область
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Землю в Клину с начала года получили более 20 многодетных семей
02 октября 2024, 16:20

Фото: пресс-служба г. о. Клин

Бесплатные земельные участки в Клину в этом году получили более 20 многодетных семей. Такие данные привела замглавы городского округа Евгения Рыжова.
«В этом году многодетным семьям Клина предоставлено 23 земельных участка. Ещё порядка 20 семей оформили или находятся в стадии оформления денежной выплаты вместо земли. Теперь такая возможность у многодетных тоже появилась», – пояснила Рыжова.
По её словам, многодетные семьи получают в Клину земельные участки площадью от 10 до 15 соток в районе деревень Иевлево, Бортниково, Соколово и Заболотье. Всего с начала действия президентской программы в муниципалитете выдано свыше 900 земельных участков.

Сейчас на учёте в Клину – 191 многодетная семья. 40 семей пригласили в администрацию городского округа Клин вручить уведомления о праве на земельный участок. Теперь у семей есть две недели, чтобы определиться с дальнейшими действиями.

Если семья решит не брать сам участок, а получить компенсацию в 400 тыс. рублей, нужно будет подать заявление на портале РПГУ в разделе «Единовременная денежная выплата взамен земельного участка».

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#подмосковье
#московская область
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Семейно-досуговый центр появятся в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве
02 октября 2024, 16:19

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Спортивный кластер и семейно-досуговый центр планируют создать на набережной музея-заповедника «Коломенское» в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.
На территории заповедника уже начались работы по благоустройству территории. Всего это займет порядка трех лет. За это время планируется привести в порядок улицу Жужа и обустроят 3,5 километра набережной Москвы-реки. На сегодняшний день уже завершены работы по обновлению инженерных систем и коммуникаций.

«В настоящее время ведутся работы по благоустройству набережной — ее пешеходную часть расширяют за счет настила и прокладывают на ней беговую дорожку», — рассказал Бирюков.

Кроме того, по его словам, в центральной части набережной установят металлокаркас павильона семейно-досугового центра и обустроят амфитеатр с видом на реку. Также там планируется поставить ресторан, крыша которого станет смотровой площадкой. А в южной части набережной обустроят спортивный кластер.

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#мелихово
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#капитальный ремонт
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#ресторан
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В Клину начали капитальный ремонт «Гимназии им. В.Н. Татищева»
02 октября 2024, 16:11

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Гимназия имени Татищева на улице Ленина в Клину готовится к масштабной реконструкции. Строительные бригады уже приступили к работе, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Реконструкция проводится в рамках президентской программы капитального ремонта образовательных учреждений.

«Подрядчик вышел на площадку, завез оборудование и инструмент. Сейчас ведутся демонтажные работы на кровле, корпусе фасада и внутри помещения», — уточняется в сообщении.
На строительной площадке задействовано более 50 рабочих. В ходе ремонта планируется обновить фасад и крышу здания, заменить все инженерные системы и сантехнику, провести внутреннюю отделку помещений, а также закупить современное оборудование и мебель для учебных классов, спортивного зала и столовой.

Общая площадь здания составляет 5 521 квадратный метр. Завершение работ запланировано на август 2025 года.

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#минстройкомплекс мо
#московская область
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#гимназия
#капремонт
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Продажи Lada выросли в сентябре
02 октября 2024, 16:09

Фото: iStock/dikushin

Продажи автомобилей Lada выросли почти на 15% в сентябре этого года. Об этом сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.
Так, в России по итогам месяца было продано 41,5 тыс. легковых и лёгких коммерческих автомобилей Lada. Как передают «Известия», такое количество проданных машин на 14,5% превышает показатели сентября прошлого года и на 8,6% — августа этого года.

До этого сообщалось, что в Кузбассе проводится акция «Нетрезвый водитель», в ходе которой ГИБДД выявляет пьяных водителей и отстраняет их от управления от вождения. Как передаёт «Сiбдепо», в Междуреченске из проверенных около 300 водителей ни у одного не было обнаружено признаков опьянения.

Ранее россиян предупредили о том, что в ближайшие месяцы цены на новые автомобили в России вырастут на 5-10% в связи с индексацией утилизационного сбора.

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#цены
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Первый этап реконструкции музейного комплекса «Мелихово» завершат до конца года
02 октября 2024, 16:01

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Первый этап реконструкции Государственного литературно-мемориального музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» проводится в городском округе Чехов, в настоящее время работы выполнены на 54%, завершить их планируют до конца текущего года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте полностью завершены земляные работы, строители обустроили фундамент и возвели каркас инженерно-технического корпуса. Здесь будет главный вход музейного комплекса — визит-центр», — говорится в сообщении.
Продолжаются работы по отделке помещений корпуса, завершается обустройство инженерных сетей, идёт установка окон и межкомнатных дверей.

В результате первого этапа реконструкции в музейном комплексе до конца 2024 года будет создан новый главный вход — визит-центр, а также парковочное пространство.

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#строительство
#минстройкомплекс мо
#реконструкция
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В Московской области отремонтировали более 50 дорог
02 октября 2024, 15:49

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году провели ремонт более 50 участков региональных дорог в городах Московской области, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Ремонт дорог в черте городов значительно повышает комфорт жителей, пользующихся как личным, так и общественным транспортом. В этом сезоне специалисты Мосавтодора обновили 90 км покрытия на 52 участках дорог, расположенных в 28 городах Подмосковья», — рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Обновление дорожного покрытия было выполнено на улице Солнцева в Рузе и на участке Волоколамского шоссе, на улицах Гагарина, Народной, Электрификации и Народное Имение в Раменском, на участке Новоугличского шоссе в Сергиевом Посаде, на улицах Московской и Профсоюзной в Наро-Фоминске.

Также были отремонтированы участки Волковского шоссе в Мытищах, проспекта Пацаева в Долгопрудном и улицы Главной в Дедовске.Кроме того, работы проводились на улицах Коммунистической и Герцена в Можайске, на Северном шоссе в Серпухове, на улице Пушкинской в Дмитрове, на улицах Андропова и Чайковского в Ступино, на улице Пришвина в Талдоме и на других участках региональной сети.

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#транспорт
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Названы самые популярные земельные услуги в Московской области
02 октября 2024, 15:48

Фото: пресс-служба Минимущества МО

В Московской области с начала года оказали более 107,3 тыс. государственных земельных услуг в электронном виде. О том, какие услуги оказались наиболее востребованными, рассказали в региональном министерстве имущественных отношений.
«Лидирующее положение в рейтинге земельных услуг по-прежнему занимает услуга по перераспределению земель. На неё было подано свыше 50,6 тыс. заявлений», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.
На втором месте по популярности оказалась услуга по предварительному согласованию предоставления земельных участков: на неё жители области подали больше 44,7 тыс. заявлений. А замыкает топ-3 рейтинга услуга по предоставлению земли в аренду и собственность без торгов: за три квартала текущего года ей воспользовались свыше 23,8 тыс. человек.

Услуги в электронном виде предоставляются через госпортал Московской области.

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