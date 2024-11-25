Кажетта Ахметжанова раскрыла, что ожидает россиян в 2025-2026 годах

Финалистка 6 сезона «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова заявила, что в 2025-2026 годах людей как в нашей стране, так и по всему миру ждёт глобальный переход, который коснётся не только повседневной жизни, но и всей планеты.