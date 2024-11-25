Кажетта Ахметжанова раскрыла, что ожидает россиян в 2025-2026 годах

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Финалистка 6 сезона «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова заявила, что в 2025-2026 годах людей как в нашей стране, так и по всему миру ждёт глобальный переход, который коснётся не только повседневной жизни, но и всей планеты.
«2025–2026 год — это годы великого перехода. Сто лет назад происходил такой же цикл, который сейчас завершается. Сейчас начинается новый цикл. Это переход из одного периода в другой — в эпоху изобилия. 2025 год — год Змеи, а она символизирует достаток. Но вместе с благами приходят и испытания. Земля в этот период будет забирать своё. Это может проявляться в засухах, наводнениях или других природных явлениях. Но всё это лишь подготовка к новому «золотому времени», — поделилась экстрасенс беседе с Общественной Службой Новостей.
Ранее участник шоу «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс впал в уныние после финала «Битвы сильнейших».
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Мелисса Тимофеева