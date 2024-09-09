Кейт Миддлтон завершила курс лечения от рака

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Супруга принца Великобритании Уильяма Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии. Об этом она написала на своей странице в соцсети Х в понедельник.
Она поделилась тем, что испытывает облегчение после завершения лечения от онкологического заболевания.
Также принцесса Уэльская подчеркнула, что будет делать всё возможное для того, чтобы болезнь не вернулась. И добавила, что несмотря на завершение курса лечения ей предстоит пройти длительный путь к полному восстановлению.
Миддлтон заявила, что с нетерпением ждёт возвращения к работе. Также она будет брать на себя большое число общественных обязанностей в ближайшее время.
Принцесса поблагодарила всех, кто оказывал её поддержку, а также выразила её тем, кто сейчас борется с онкологией.
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Также принцесса Уэльская подчеркнула, что будет делать всё возможное для того, чтобы болезнь не вернулась. И добавила, что несмотря на завершение курса лечения ей предстоит пройти длительный путь к полному восстановлению.
Миддлтон заявила, что с нетерпением ждёт возвращения к работе. Также она будет брать на себя большое число общественных обязанностей в ближайшее время.
Принцесса поблагодарила всех, кто оказывал её поддержку, а также выразила её тем, кто сейчас борется с онкологией.
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Анастасия Чинкова