Кемерово начали украшать к Новому году

18 ноября 2025, 12:37

Фото: iStock/Julia Klueva

Кемерово Новосибирской области начали украшать к Новому году. Об этом сообщили в городской администрации.





По данным «Сiбдепо», на площади Советов уже приступили к установке главной ели стоимостью 18 миллионов рублей, вокруг которой зальют каток, разместят ледяные фигуры и горки. Здесь же будет рождественская ярмарка под куполом из гирлянд.



На территории между ледовым дворцом «Кузбасс» и СК «Кузбасс-Арена» разместят световые консоли, а пешеходные зоны украсят световыми композициями.

В парке Победы им. Г.К. Жукова также появятся световые консоли, пять фотозон с подсветкой и другие украшения.





«Кроме того, смонтируют световые композиции по улице Кирова и проспекту Притомскому. Во всех районах Кемерова появятся снежные городки с горками, сказочными фигурами и елями. Новогодние мероприятия пройдут в учреждениях образования, культуры и спорта», — уточнили в мэрии.

«Шар состоит из нескольких частей — рамы основания, нижней и верхней полусфер, поверх них крепятся декоративные панели. После сборки и стыковки они обтягиваются сеткой. В нижней части огромного шара сделаны два прохода — горожане смогут пройти сквозь него и сделать праздничные фото на фоне огней», — говорится в сообщении.