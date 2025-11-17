Россиянам назвали эффектные способы украсить квартиру к Новому году
Кузьмичева: гирлянда типа «роса» — отличное украшение для квартиры к Новому году
Универсальным украшением для дома на Новый год является гирлянда типа «роса». Об этом рассказала менеджер по направлению «Декор» компании Arlight Юлия Кузьмичева.
Она пояснила, что провод у такой гирлянды выполнен не из кабеля, а из тонкой гибкой проволоки, которую незаметно. Из-за этого появляется эффект «звездного неба».
«При украшении елки гирляндой «роса» важно распределять светодиоды равномерно и не натягивать проволоку слишком туго, чтобы не повредить ветки. Начинать обмотку лучше с нижних ветвей. Для елки высотой в 1,5 м обычно достаточно 10 м гирлянды», — рассказала Кузьмичева «Известиям».
Она добавила, что такой гирляндой можно украсить и настольную композицию из живых еловых веток.
Для украшения окон и стен отлично подойдёт гирлянда типа «бахрома» или моноцветная гирлянда-занавес. Их хорошо крепить на прозрачные крючки с присосками. Кроме того, на стене можно выложить из гирлянды-нити ёлочку, снеговика или ёлочный шарик, заключила эксперт.
Тем временем заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской облдумы Михаил Иванов заявил «Газете.Ru», что в России необходимо ограничить продажи новогодних украшений в виде бокалов, бутылок вина и других, связанных с алкоголем.
«Мы должны очень внимательно относиться к тому, какие образы и символы окружают наших детей в праздники. Новый год — это семейный праздник, он ассоциируется с волшебством, добром и сказкой. Когда ребенок наряжает елку игрушкой в виде бокала или бутылки, это незаметно, но верно формирует в его сознании связь между праздником и алкоголем», — сказал Иванов.По его словам, необходимо воспитывать здоровые привычки с самого детства. Важно оградить неокрепшее сознание от романтизации употребления алкоголя.
Такие елочные украшения можно заменить на шары, шишки, звезды, фигурки животных и другие стандартные украшения.