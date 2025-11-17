Россиянам назвали эффектные способы украсить квартиру к Новому году

17 ноября 2025, 18:01

Кузьмичева: гирлянда типа «роса» — отличное украшение для квартиры к Новому году

Фото: iStock/Oksana Lomnova

Универсальным украшением для дома на Новый год является гирлянда типа «роса». Об этом рассказала менеджер по направлению «Декор» компании Arlight Юлия Кузьмичева.





Она пояснила, что провод у такой гирлянды выполнен не из кабеля, а из тонкой гибкой проволоки, которую незаметно. Из-за этого появляется эффект «звездного неба».





«При украшении елки гирляндой «роса» важно распределять светодиоды равномерно и не натягивать проволоку слишком туго, чтобы не повредить ветки. Начинать обмотку лучше с нижних ветвей. Для елки высотой в 1,5 м обычно достаточно 10 м гирлянды», — рассказала Кузьмичева «Известиям».

