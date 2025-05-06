Кемеровские медики стали жертвами занижения заработной платы

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Проверка, проведенная Западно-Сибирской транспортной прокуратурой в кемеровском филиале частной клиники «РЖД-Медицина», выявила нарушения трудового законодательства, сообщает «Сiбдепо».
В ходе аудита, осуществленного в январе 2025 года, было обнаружено 104 случая несоответствия федеральным нормам о минимальном размере оплаты труда (МРОТ), который составляет 22 440 рублей. В связи с этими нарушениями главному врачу учреждения было предписано их устранение.
Кроме того, за задержку и неполную выплату заработной платы к соответствующим должностным лицам применены меры административной ответственности по статье 5.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ.
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Кроме того, за задержку и неполную выплату заработной платы к соответствующим должностным лицам применены меры административной ответственности по статье 5.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ.
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Анастасия Хохлова