«Тихий убийца»: Эксперт рассказала, как гипертония может привести к смерти

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Многие считают, что артериальная гипертония — повышенное давление — проблема, с которой сталкиваются только пожилые люди. Но на самом деле высокое давление обнаруживается и у людей среднего возраста, и даже у подростков.
Руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская в беседе с «Радио 1» объяснила, как часто встречается повышенное давление у людей.
По словам специалиста, нормальным считается давление, показатели которого не превышают 120/80, более высокие числа на тонометре — повод для консультации с врачом. В группу риска развития повышенного давления относят людей с лишним весом, а также тех, чьи родственники страдают гипертонией. Возраст старше 65 лет, малоподвижный образ жизни, злоупотребление алкоголем — все это дополнительные факторы риска.
Собеседница рекомендует при систематическом повышении давления обязательно установить причины, потому что гипертония может указывать на нарушения в работе сердца, щитовидной железы, надпочечников, проблемы с почками, быть признаком эндокринных опухолей.
Артериальная гипертония считается самым распространенным предотвратимым фактором риска преждевременной смерти. В одних случаях достаточно будет изменить образ жизни, например, сбросить вес, в других потребуется медикаментозное лечение, заключила Ольга Малиновская.
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«Распространенное обывательское название гипертонии — тихий убийца. Повышенное давление встречается чуть ли не у каждого второго взрослого. Высокое давление далеко не всегда сопровождается характерными симптомами — головокружением или звоном в ушах. Человек может в течение долгих лет жить с высоким давлением, не подозревая об этом состоянии, которое день за днем повышает риск развития инсульта, инфаркта, проблем с почками и других нарушений», — рассказала эксперт.
По словам специалиста, нормальным считается давление, показатели которого не превышают 120/80, более высокие числа на тонометре — повод для консультации с врачом. В группу риска развития повышенного давления относят людей с лишним весом, а также тех, чьи родственники страдают гипертонией. Возраст старше 65 лет, малоподвижный образ жизни, злоупотребление алкоголем — все это дополнительные факторы риска.
Собеседница рекомендует при систематическом повышении давления обязательно установить причины, потому что гипертония может указывать на нарушения в работе сердца, щитовидной железы, надпочечников, проблемы с почками, быть признаком эндокринных опухолей.
«Для обследования при гипертонии необходимо будет обратиться к терапевту или кардиологу, пройти ряд обследований и сдать анализы: УЗИ почек и сердца, ЭКГ, анализ крови на холестерин, а также анализ мочи для определения концентрации микроальбумина», — сказала эксперт.
Артериальная гипертония считается самым распространенным предотвратимым фактором риска преждевременной смерти. В одних случаях достаточно будет изменить образ жизни, например, сбросить вес, в других потребуется медикаментозное лечение, заключила Ольга Малиновская.
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Анастасия Бондарева