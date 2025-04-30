Россиянам назвали эффективный способ, как собрать чемодан и не забыть ничего важного

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Метод «5-4-3-2-1» поможет быстро собрать чемодан для путешествия, ничего не забыть и не набрать лишнего, пишет Pravda.Ru.
По данным издания, метод «5-4-3-2-1» подходит как для коротких поездок, так и для полноценного отпуска. Благодаря такому способу можно быстро собрать необходимый минимум без страха забыть важное.
При этом автор отмечает, что купальники сюда не входят и их число надо рассчитывать отдельно.
Тем временем заместитель декана по научной работе факультета естественных наук Государственного университета просвещения географ Пётр Крылов в беседе с RT предупредил, что при поездке за пределы города можно столкнуться с различными природными опасностями.
Он также отметил, что опасность могут представлять змеи, особенно в периоды пробуждения после зимней спячки и в жаркую сухую погоду.
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«Метод основывается на распределении одежды по категориям. В базовой версии: 5 верхов — футболки, рубашки, топы; 4 низа — шорты, брюки, юбки; 3 пары обуви; 2 платья или сезонные вещи — например, толстовка или куртка; 1 комплект аксессуаров — ремень, очки, шарф», — говорится в статье.
При этом автор отмечает, что купальники сюда не входят и их число надо рассчитывать отдельно.
Тем временем заместитель декана по научной работе факультета естественных наук Государственного университета просвещения географ Пётр Крылов в беседе с RT предупредил, что при поездке за пределы города можно столкнуться с различными природными опасностями.
«Их набор зависит как от времени года, так и от особенностей окружающих природных ландшафтов. Высока вероятность встречи с дикими животными. Они могут укусить или быть переносчиками заболевания, в том числе бешенства», — рассказал специалист.
Он также отметил, что опасность могут представлять змеи, особенно в периоды пробуждения после зимней спячки и в жаркую сухую погоду.
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Элина Позднякова