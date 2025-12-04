В Кемерове приступили к сооружению ледового городка
В Кемерове начали устанавливать ледовый городок на площади Советов. Об этом сообщили в городской администрации.
Для этого на площадь уже завезли огромные кубы льда, из которого специалисты должны будут сделать советских сказочных и мультяшных персонажей. Кроме того, планируется установить две горки разных размеров, пишет «Сiбедпо».
«Для воплощения всех замыслов строителям потребуется не менее 200 кубических метров природного льда, который заготавливается и доставляется с озера Красного», — уточнили в мэрии.
Тем временем специалисты комплекса городского хозяйства установили световые инсталляции возле здания цирка на проспекте Вернадского. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заместителя столичного мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
«Продолжаем украшать столицу к новогодним и рождественским праздникам. По всему городу традиционно устанавливаем световые декоративные конструкции. У здания цирка на проспекте Вернадского на юго-западе столицы появились уже полюбившиеся москвичам две инсталляции — футуристический елочный шар и элегантные «Арки Павлин»», — сказал Бирюков.
Он добавил, что для украшения Москвы используют энергосберегающее оборудование на светодиодах, которое безопасно и может работать при любой погоде.