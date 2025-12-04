В Кемерове приступили к сооружению ледового городка

04 декабря 2025, 15:31

Фото: iStock/yokeetod

В Кемерове начали устанавливать ледовый городок на площади Советов. Об этом сообщили в городской администрации.





Для этого на площадь уже завезли огромные кубы льда, из которого специалисты должны будут сделать советских сказочных и мультяшных персонажей. Кроме того, планируется установить две горки разных размеров, пишет «Сiбедпо».





«Для воплощения всех замыслов строителям потребуется не менее 200 кубических метров природного льда, который заготавливается и доставляется с озера Красного», — уточнили в мэрии.

