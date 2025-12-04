Достижения.рф

В Кузбассе объявили штормовое предупреждение

Фото: iStock/Dreef

В Кузбассе объявлено штормовое предупреждение в пятницу. ГУ МЧС по Кузбассу предупреждает, что 5 декабря на область обрушатся мокрый снег, метели, ожидаются снежные заносы и гололед, а порывы ветра будут достигать 22 м/с.



Жителей призвали соблюдать меры предосторожности, находясь на улице, а также при использовании отопительных приборов.

«Неисправность печи, газового оборудования или перегруженная электропроводка в момент пиковой нагрузки могут привести к трагедии. Не оставляйте топящиеся печи и включенные электроприборы без присмотра и проверьте исправность всех систем», — пишет VSE42.RU.

В пресс-службе агентства по защите населения и территории Кузбасса также предупредили о серьёзном ухудшении погоды, сообщает «Сiбдепо».

«Главная опасность — стремительно ухудшающаяся ситуация с ветром. Ночью его порывы могут достигать 14 м/с, а днем разгуляется до 22 м/с. Такой шквалистый ветер поднимет в воздух снег, значительно ухудшит видимость и создаст снежные заносы на дорогах», — говорится в сообщении.

Кроме того, дороги покроются ледяной коркой, что крайне опасно для движения. В ведомстве предупредили, что улицы города могут стать непроходимыми.
Элина Позднякова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0