В Кузбассе объявили штормовое предупреждение
В Кузбассе объявлено штормовое предупреждение в пятницу. ГУ МЧС по Кузбассу предупреждает, что 5 декабря на область обрушатся мокрый снег, метели, ожидаются снежные заносы и гололед, а порывы ветра будут достигать 22 м/с.
Жителей призвали соблюдать меры предосторожности, находясь на улице, а также при использовании отопительных приборов.
«Неисправность печи, газового оборудования или перегруженная электропроводка в момент пиковой нагрузки могут привести к трагедии. Не оставляйте топящиеся печи и включенные электроприборы без присмотра и проверьте исправность всех систем», — пишет VSE42.RU.
В пресс-службе агентства по защите населения и территории Кузбасса также предупредили о серьёзном ухудшении погоды, сообщает «Сiбдепо».
«Главная опасность — стремительно ухудшающаяся ситуация с ветром. Ночью его порывы могут достигать 14 м/с, а днем разгуляется до 22 м/с. Такой шквалистый ветер поднимет в воздух снег, значительно ухудшит видимость и создаст снежные заносы на дорогах», — говорится в сообщении.
Кроме того, дороги покроются ледяной коркой, что крайне опасно для движения. В ведомстве предупредили, что улицы города могут стать непроходимыми.