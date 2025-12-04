В Кузбассе объявили штормовое предупреждение

04 декабря 2025, 15:08

Фото: iStock/Dreef

В Кузбассе объявлено штормовое предупреждение в пятницу. ГУ МЧС по Кузбассу предупреждает, что 5 декабря на область обрушатся мокрый снег, метели, ожидаются снежные заносы и гололед, а порывы ветра будут достигать 22 м/с.





Жителей призвали соблюдать меры предосторожности, находясь на улице, а также при использовании отопительных приборов.





«Неисправность печи, газового оборудования или перегруженная электропроводка в момент пиковой нагрузки могут привести к трагедии. Не оставляйте топящиеся печи и включенные электроприборы без присмотра и проверьте исправность всех систем», — пишет VSE42.RU.

«Главная опасность — стремительно ухудшающаяся ситуация с ветром. Ночью его порывы могут достигать 14 м/с, а днем разгуляется до 22 м/с. Такой шквалистый ветер поднимет в воздух снег, значительно ухудшит видимость и создаст снежные заносы на дорогах», — говорится в сообщении.