Кемеровскую область замело снегом

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Из-за резкого похолодания сразу в нескольких городах Кемеровской области выпал снег, пишет «Сiбдепо».
«В разных городах Кузбасса сегодня начал идти снег. В конце мая погода испортилась настолько, что, по прогнозу синоптиков, до конца недели по ночам температура будет стабильно опускаться до 0 градусов и ниже», — говорится в статье.
Отмечается, что 27 мая снегом засыпало склоны Шерегеша и Новокузнецк, а в Кемерове с неба падают мелкие ледяные крупицы.
При этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в беседе с RT, что в Сибири потеплеет 31 мая.
«В Сибири в начале и середине недели будет холодная погода. А к концу недели — в субботу, 31 мая, — в Новосибирске температура повысится до +19 °С», — рассказал синоптик.
По его словам, сначала потеплеет в Омске, потом в Новосибирске, а в выходные тёплая погода установится в Красноярске.
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