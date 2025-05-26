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«Холодный фронт» : Синоптик рассказал о погоде в Москве на ближайшие дни

Синоптик Шувалов: в конце недели в Москве будет понижение температуры
Фото: iStock/Abbady Abbady

Фото: iStock/Abbady Abbady

В Москву и область пришла настоящая жара, долго ли она продержится?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» предупредил, что воздух прогреется почти до 30 градусов.

«До четверга включительно будет солнечная сухая погода, потом начнет прибавляться облачность, в пятницу ожидаются первые грозовые раскаты и понижение температуры», — сказал он.

По прогнозам синоптика, к Москве и области приближается холодный фронт, который будет вначале июня.

«Я не употреблял бы слова "похолодание". Это понижение температуры. Будет просто небольшой уход жары», — заключил Шувалов.

Ранее сообщалось, что распространяющиеся в Сети сведения о том, что предстоящее лето станет самым жарким в России, не соответствуют действительности.

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Дачникам рассказали, как спасти растения в жару
Агроном Воробьев: растения в жару стоит накрывать полупрозрачным материалом
26 мая 2025, 12:27

Фото: iStock/Mkovalevskaya

В Москву и область пришла жара, которая, по прогнозам синоптиков, продержится долго. У дачников появляются вопросы: что делать с рассадой, и как сохранить влагу?
Агроном, биолог Михаил Воробьев в беседе с «Радио 1» заявил, что сейчас можно высаживать практически всю рассаду, которую выращивали или приобрели.

«Резкое наступление лета — это стресс для растений. Прежде всего, следует защитить те растения, которые уже высажены в парники, потому что погода была достаточно прохладная, и растения не успели подготовиться к жаре, то есть на физиологическом уровне их системы работают еще не в летнем режиме, поэтому некоторое время они будут себя чувствовать не очень хорошо, листики будут увядать, даже если влаги в почве достаточно», — объяснил эксперт.

По его словам, растениям нужно помочь — во-первых, парники и теплицы, в которых находятся растения, нужно накрыть любыми доступными способами.

«Кто-то накидывает укрывной полупрозрачный материал, который частично отражает свет, частично пропускает, делает легкую тень. Кто-то накидывает занавески тюлевые, простыни. Если вообще ничего под руками нет, то можно использовать ветки деревьев с листьями: прислонить их с южной стороны к парнику или к теплице, закрепить, чтобы ветер не сдул», — посоветовал агроном.

Он добавил, что в жару листья растений можно поливать из лейки, чтобы влага впитывалась не только через корни.

«Если вы высаживаете рассаду, то поставьте ее сначала в тенечек — пусть привыкнет к новым условиям. Сажать лучше во второй половине дня, ближе к вечеру, когда солнце уже не так сильно греет. Почву можно замульчировать чем-нибудь, чтобы она не нагревалась», — сказал Воробьев.

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Бывшая структура IKEA в РФ сменила владельца
26 мая 2025, 12:16

Фото: iStock/olrat

15 мая компания «Торг» (бывшая структура шведско-нидерландского ритейлера IKEA в РФ) сменила руководителя. Об этом пишет «Постньюс».
По данным издания, на сегодняшний день, организацией руководит Ильханан Авшалумов. Он заменил бизнесмена Роберта Узилова.

«Это произошло через 10 дней после того, как Арбитражный суд Московской области разрешил компании оплатить долг, появившийся из-за проведения незаконной сделки, в рассрочку», — говорится в статье.

Отмечается, что компания задолжала государству порядка 9,3 млрд руб. Долг можно погасить до 2028 года, при этом ежемесячные платежи составят около 289 млн руб.

О предоставлении рассрочки в обращении к суду попросила сама компания, отметив, что сейчас ведутся поиски инвестора.

Напомним, до ноября 2024 владельцем «Торга» являлся шведско-нидерландский ритейлер, в 2025 году компания перешла в собственность российского юрлица.

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#собственность
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Петербуржцы отправили более 14 тысяч открыток «Литературной почтой»
26 мая 2025, 12:00

Фото: iStock/Михаил Руденко

Жители Санкт-Петербурга отправили более 14 тысяч открыток «Литературной почтой» в рамках проведения Книжного салона. Об этом пишет «Петербургский дневник».
«"Литературная почта" "Петербургского дневника" принимала открытки все дни работы Книжного салона на Дворцовой площади», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в честь Дня полярника в Муринском парке в субботу также работала «Полярная почта».

Так, с помощью «Литературной почты» было отправлено 14 520 открыток, а студию «Петербургского дневника» в Доме книги посетили 30 человек.

Тем временем в Заводском районе Кемерова в сквере у «Гринвича» появился «Птичий двор», пишет «Сiбдепо» со ссылкой на городскую администрацию. Сооружение состоит из 38 домиков для птиц.

Отмечается, что все скворечники выполнены по-разному. Подобные достопримечательности планируют установить и в других общественных местах города в 2026 году в рамках федерального проекта.

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Посольство: российских моряков из экипажа танкера Seven Pearls эвакуировали
26 мая 2025, 11:55

Фото: istockphoto/znm

Российских моряков из экипажа танкера Seven Pearls эвакуировали, они покинули Йемен, пишет ТАСС со ссылкой на представителя посольства России в Йемене. По словам дипломата, находившиеся на борту судна россияне вылетели в Амман из Саны в воскресенье, 25 мая. Само судно находится в территориальных водах Йемена, добавил представитель российской дипмиссии.
Перед этим временный поверенный в делах России в Йемене Евгений Кудров говорил, что одного из трех пострадавших российских моряков госпитализировали в столице Сане, контролируемой мятежниками. Позже всех их переправили в Москву.

В конце апреля глава МИД в правительстве, сформированном хуситами, Джамаль Амир говорил, что три российских моряка из экипажа Seven Pearls ранены в результате ударов США по порту Рас-Иса, обеспечивающему основную часть импорта топлива повстанцам.

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В Кемерове дети продолжают игры на берегу Томи после того, как ребенка унесло течением
Жителей Кемерова призвали соблюдать меры безопасности на берегу Томи
26 мая 2025, 11:25

Фото: iStock/piccaya

В Кемерове дети продолжают играть на берегу реки Томь даже после того, как мальчика унесло течением на прошлой неделе. Об этом пишет «Сiбдепо».
Напомним, 21 мая стало известно, что в Томи утонул 12-летний ребёнок. Несмотря на ЧП, юные кемеровчане продолжают гулять по берегу. Дети заходят в воду и пытаются измерить глубину, хотя доступ к реке закрыт со всех сторон.

Местных жителей призвали соблюдать меры предосторожности из-за быстрого течения воды.

Тем временем в Москве усилили патрулирование водоемов, пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.

«Столичные спасатели усилили патрулирование акватории Москвы-реки и внутренних водоемов для оперативного выявления и предотвращения возможных происшествий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что безопасность на водных объектах обеспечивают более 70 сотрудников Московской городской поисково-спасательной службы, а в жаркую погоду их количество увеличивается до 100 человек.

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