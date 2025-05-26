«Холодный фронт» : Синоптик рассказал о погоде в Москве на ближайшие дни

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В Москву и область пришла настоящая жара, долго ли она продержится?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» предупредил, что воздух прогреется почти до 30 градусов.
По прогнозам синоптика, к Москве и области приближается холодный фронт, который будет вначале июня.
Ранее сообщалось, что распространяющиеся в Сети сведения о том, что предстоящее лето станет самым жарким в России, не соответствуют действительности.
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«До четверга включительно будет солнечная сухая погода, потом начнет прибавляться облачность, в пятницу ожидаются первые грозовые раскаты и понижение температуры», — сказал он.
По прогнозам синоптика, к Москве и области приближается холодный фронт, который будет вначале июня.
«Я не употреблял бы слова "похолодание". Это понижение температуры. Будет просто небольшой уход жары», — заключил Шувалов.
Ранее сообщалось, что распространяющиеся в Сети сведения о том, что предстоящее лето станет самым жарким в России, не соответствуют действительности.
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Анастасия Панченко