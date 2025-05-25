В Гидрометцентре оценили прогнозы об аномально жарком лете в России

В народном календаре 26 мая — день Лукерьи Комарницы. Это название связано с тем, что к этому дню обычно появляются комары. Православные христиане в этот день чтят память мучеников Гликерии девы и Лаодикия, стража темничного. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».