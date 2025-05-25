В Гидрометцентре оценили прогнозы об аномально жарком лете в России

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Распространяющиеся в Сети сведения о том, что предстоящее лето станет самым жарким в России, не соответствуют действительности. Об этом в беседе с ТАСС сообщил глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Специалист подчеркнул, что ряд СМИ распространяет информацию о том, что лето 2025 года станет самым жарким за всю историю наблюдений в России.
Однако Вильфанд подчеркнул, что в принципе не существует методов прогнозирования экстремальной погоды, поскольку такие показатели находятся за пределами современных научных знаний.
В связи с этим метеоролог призвал россиян не верить таким сообщениям и сперва спрашивать у тех, кто их распространяет, какие методы прогноза они используют.
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Однако Вильфанд подчеркнул, что в принципе не существует методов прогнозирования экстремальной погоды, поскольку такие показатели находятся за пределами современных научных знаний.
В связи с этим метеоролог призвал россиян не верить таким сообщениям и сперва спрашивать у тех, кто их распространяет, какие методы прогноза они используют.
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Анастасия Чинкова