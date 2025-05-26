Жителей столичного региона ожидает жаркая неделя с кратковременными дождями

Ресурс фактчекинга «Лапша Медиа» опроверг сообщения о том, что в России собираются отказаться от пенсий. Ранее некоторые ТГ-каналы сообщали, что эта мера якобы должна помочь повысить демографию, так как заботиться о пожилых людях должны будут их дети.