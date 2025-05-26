Жителей столичного региона ожидает жаркая неделя с кратковременными дождями

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Текущая неделя в столичном регионе будет жаркой, а температура превысит климатическую норму. Такой прогноз сделала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Дневная температура в понедельник приблизится к 30-градусной отметке. Во вторник и среду ожидается +27…+29 градусов в Москве и +26…+29 — по области. Ветер сохранит южное направление и будет довольно плотным, что несколько умерит жару», — рассказала Позднякова в разговоре с «Известиями».При этом она уточнила, что с четверга будет облачно и пройдут кратковременные дожди. 31 мая воздух прогреется до 28 градусов тепла, заключила синоптик.
В свою очередь врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с RT назвала неочевидные признаки нехватки воды в жаркую погоду.
«В первую очередь об обезвоживании сигнализирует жажда: если пересыхает во рту — пора пополнять запасы воды. Но есть и менее очевидные признаки. Например, о нехватке жидкости часто говорит головная боль, особенно в жаркий день. Ещё один сигнал — чувство необъяснимой усталости», — уточнила Кашух.
Она пояснила, что из-за обезвоживания снижается уровень энергии и ухудшается работа нервной системы. При дефиците жидкости человек становится раздражительным и с трудом концентрируется.
По словам Кашух, определить, достаточно ли организму жидкости, можно по цвету мочи. В норме цвет должен быть светло-соломенного оттенка. Если она темнеет, то это указывает на начинающееся обезвоживание. Чувство стянутости кожи, её шелушение и потеря упругости также может говорить о недостатке воды в организме.
Врач посоветовала в жару пить два-три литра воды в день. Также в рацион можно добавить зелёный чай, воду минеральную или с лимоном.
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Элина Позднякова