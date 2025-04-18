Кэти Перри подала в суд на Кэти Перри

Кэти Перри (Фото: Инстаграм* @katyperry)
Австралийская дизайнер Кэти Перри (Katie Perry) подала иск о нарушении прав на товарный знак к американской певице Кэти Перри (Katy Perry), сообщила газета The New York Times.
Судебные разбирательства начались из-за продажи артисткой своего мерча во время турне по Австралии. Дизайнер обратила внимание, что ее бренд Katie Perry начал функционировать еще в 2006 году, а в 2009 девушка зарегистрировала один из товарных знаков.
В 2023 году суд встал на сторону австралийской Кэти Перри и отметил, что артистка не имела права использовать свое сценическое имя в сфере продажи одежды. Но через год дело вернули на апелляцию. В то время судья посчитал, что дизайнер изначально не должна была регистрировать торговый знак, так как исполнительница хита уже пользовалась широкой известностью, что могло привести к путанице.
Верховный суд Австралии решил, что вердикт апелляции создает опасный прецедент, из-за чего и согласился пересмотреть дело.
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В 2023 году суд встал на сторону австралийской Кэти Перри и отметил, что артистка не имела права использовать свое сценическое имя в сфере продажи одежды. Но через год дело вернули на апелляцию. В то время судья посчитал, что дизайнер изначально не должна была регистрировать торговый знак, так как исполнительница хита уже пользовалась широкой известностью, что могло привести к путанице.
Верховный суд Австралии решил, что вердикт апелляции создает опасный прецедент, из-за чего и согласился пересмотреть дело.
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Ольга Енгалычева