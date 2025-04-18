Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Кэти Перри подала в суд на Кэти Перри

Кэти Перри подала в суд на Кэти Перри

NYT: дизайнер Кэти Перри подала в суд на певицу Кэти Перри
Кэти Перри (Фото: Инстаграм* @katyperry)

Кэти Перри (Фото: Инстаграм* @katyperry)

Австралийская дизайнер Кэти Перри (Katie Perry) подала иск о нарушении прав на товарный знак к американской певице Кэти Перри (Katy Perry), сообщила газета The New York Times.
Судебные разбирательства начались из-за продажи артисткой своего мерча во время турне по Австралии. Дизайнер обратила внимание, что ее бренд Katie Perry начал функционировать еще в 2006 году, а в 2009 девушка зарегистрировала один из товарных знаков.

В 2023 году суд встал на сторону австралийской Кэти Перри и отметил, что артистка не имела права использовать свое сценическое имя в сфере продажи одежды. Но через год дело вернули на апелляцию. В то время судья посчитал, что дизайнер изначально не должна была регистрировать торговый знак, так как исполнительница хита уже пользовалась широкой известностью, что могло привести к путанице.

Верховный суд Австралии решил, что вердикт апелляции создает опасный прецедент, из-за чего и согласился пересмотреть дело.

Читайте также:

Телеведущий Николай Дроздов стал ниже на 10 см из-за хронической болезни

Группа «Звери» отказалась от претензий к тульскому Минкульту за отмену концерта

Российская песня стала хитом в Польше

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#суд
#австралия
#певица
#дизайнеры
Дачникам рассказали, как эффективно бороться с борщевиком
Депутат Чаплин: при обнаружении борщевика на даче нужно сразу его уничтожить
18 апреля 2025, 11:15

Фото: iStock/TatianaNurieva

При обнаружении борщевика на дачном участке необходимо срочно его уничтожать. Об этом рассказал депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
«Если борщевик появился на дачном участке, необходимо немедленно принять меры для его уничтожения. Мелкие растения можно выкапывать с корнем, обязательно используя защитную одежду и перчатки», — пояснил Чаплин в беседе с NEWS.ru.

При этом он подчеркнул, что для уничтожения крупных зарослей необходимо регулярно скашивать растения и обработать их гербицидами.

Депутат добавил, что для эффективной борьбы с борщевиком необходимы комплексный подход и взаимодействие дачников с местными властями. Также необходимо привлекать соответствующих специалистов, которые умеют и знают, как избавиться от ядовитого растения.

Читайте также:

В Подмосковье в 2025 году от борщевика обработают более 23 тыс. га

Юрист Рыбченко раскрыл, куда жаловаться на заросли борщевика

В Госдуме предложили штрафовать губернаторов за неуничтоженный борщевик
#подмосковье
#борщевик
#растения
#меры
#перчатки
#депутат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российским пенсионерам могут скоро начать платить 13-ю пенсию
Депутат Чернышов: законопроект о 13-й пенсии для россиян активно дорабатывают
18 апреля 2025, 11:00

Фото: iStock/mars58

В Госдуме активно дорабатывают законопроект о выплате 13-й пенсии. Об этом сообщил представитель ЛДПР, вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов.
«Поддержка в таком формате (от правительства — ред.) будет, ждем определенных согласований, внесем инфоповод, как только будет информация», — рассказал Чернышов в беседе с NEWS.ru.

Он подчеркнул, что над законопроектом ведётся активная работа.

Ранее доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец отмечала, что неофициальная работа может оставить человека без пенсии по достижении нужного возраста.

Читайте также:

Миронов предложил установить пенсию на уровне цены потребительской корзины

Индексация социальной пенсии коснётся более 120 тыс. жителей Подмосковья

Индексация пенсии с 1 апреля: кому и на сколько увеличат выплаты?
#пенсии
#работа
#выплаты
#цены
#поддержка
#информация
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Школьники столичного региона вышли в лидеры по заявкам на проект «Ледокол знаний»
18 апреля 2025, 10:51

Фото: пресс-служба проекта «Ледокол знаний»

Представители Москвы и Московской области вошли в топ-5 по числу заявок на участие в шестом сезоне международного проекта «Ледокол знаний». Победители конкурсного отбора присоединятся к экспедиции Росатома к Северному полюсу на ледоколе «50 лет Победы», сообщает пресс-служба проекта.
«Участие в проекте могут принять российские школьники в возрасте от 14 до 16 лет. Они должны пройти онлайн-регистрацию и проявить себя в одном из трёх треках: «Изобретатель», «Исследователь» или «Инноватор». 144 претендента, показавших лучшие результаты, отправятся на региональные очные отборы, а финал конкурса состоится в Москве в конце июня», — говорится в сообщении.
Всего в арктическую экспедицию на ледоколе отправятся 70 школьников. К ним присоединятся участники различных отраслевых и молодёжных проектов, а также блогеры, актёры и спортсмены.

Подробнее узнать о проекте и зарегистрироваться можно по ссылке.

Читайте также:

Комлесхоз Подмосковья объявил о старте весеннего фотоконкурса

Международный кинофестиваль «17 мгновений...» им. Тихонова стартует 24 апреля

Школьников Подмосковья приглашают на конкурс рисунков «Дети. Экология. Будущее»
#проект
#школьники
#россия
#московская область
#москва
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Телеведущий Николай Дроздов стал ниже на 10 см из-за хронической болезни
18 апреля 2025, 09:31

Николай Дроздов (Фото: Телеграм @drozdov_official)

Известный журналист и путешественник, многолетний автор и ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов страдает хроническим прогрессирующим заболеванием костей скелета. Из-за этого его рост уменьшился на 10 сантиметров.
Медики диагностировали у телеведущего остеопороз ещё пять лет назад, напоминает телеграм-канал Mash. Тогда рост Дроздова был 180 сантиметров, а сейчас — около 170 сантиметров. Это заболевание характеризуется недостатком кальция в костной ткани, из-за чего кости скелета становятся «слабыми» и ломкими. Появляются сильные боли в суставах, судороги в конечностях, начинается резкое снижение роста и веса.

Два года назад легендарный телеведущий сломал сразу семь рёбер, когда неудачно упал возле здания Московского университета. До этого неприятного происшествия он уже ломал позвонки, бедро и ключицу. Врачи рекомендовали Дроздову крайне дозированную физическую нагрузку, специальное питание, а также прописали ему укрепляющую терапию.

Читайте также:

У телеведущего Николая Дроздова началась ремиссия

Ведущему Николаю Дроздову стало плохо после курса химиотерапии

В Москве госпитализирован телеведущий Николай Дроздов
#врачи
#питание
#рост
#снижение
#медики
#происшествия
#скелет
#болезнь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Миронов предложил установить пенсию на уровне цены потребительской корзины
18 апреля 2025, 07:38

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов считает, что размер пенсии в стране должен быть не ниже стоимости потребительской корзины.
Миронов одобрил то, что в России с 2026 года пенсию начнут индексировать в два этапа. Однако отметил, что такая мера не сильно повысит доходы пенсионеров, так как официальный уровень инфляции, на который индексируют пенсии, намного ниже реального роста цен на продукты.

«Необходимо привязать минимальный размер пенсии к размеру потребительской корзины, а сам размер этой корзины увеличить в несколько раз, включив в нее качественные продукты питания и широкий набор непродовольственных товаров», — считает Миронов.

Он также призвал вернуть пенсионный возраст до 55-60 лет. При этом, по его мнению, размер пенсии необходимо рассчитывать исходя из стажа, размера зарплаты и условий работы. Пенсия должна быть не ниже 40% от заработка, и только тогда пенсионеры «перестанут выживать на свои пенсии», заключил Миронов.

Читайте также:

Индексация социальной пенсии коснётся более 120 тыс. жителей Подмосковья

Индексация пенсии с 1 апреля: кому и на сколько увеличат выплаты?

Депутат Госдумы Гаврилов назвал способы увеличения пенсии в России
#пенсионеры
#пенсии
#выплаты
#продукты
#возраст
#пенсия
#зарплаты
#депутат
#доходы
#индексация
Следите за нашими новостями
в удобном формате