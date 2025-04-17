Российская песня стала хитом в Польше

Слева направо: Мария Янковская и Светлана Чертищева (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)
Композиция «Sigma boy» от российских блогеров Светланы Чертищевой (Betsy) и Марии Янковской популярна в польских чартах. Об этом пишет портал Onet.
«Русская песня «Sigma boy», написанная двумя подростковыми блогерами, завирусилась в Сети. В Польше ее слушают даже дошкольники», — сказано в материале.Отмечено, что у чиновников Украины данный тренд вызывает опасение. Они усматривают в нем угрозу российской пропаганды и использования его как инструмента «мягкой силы». В феврале СМИ Африки сообщали, что группа людей в ЮАР с флагами РФ прервала проукраинский митинг песней «Сигма-бой». Песня вышла в октябре прошлого года ее написал отец Betsy композитор Михаил Чертищев с рок-исполнителем Муккой.
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Никита Кротов