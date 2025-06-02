Кибераналитики предупредили о росте мошенничества в отношении детей летом

02 июня 2025, 17:43

Фото: iStock/JuYochi

Кибераналитики предупредили о росте мошенничества в отношении детей в период летних каникул. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на специалистов «МегаФона», «Лаборатории Касперского» и RuStore.





Отмечается, что с начала года мошенники начали выдавать себя за завучей или социальных педагогов. Детям предлагают зарегистрироваться на каком-то ресурсе или назвать код из СМС, чтобы якобы активировать школьный дневник.



В период экзаменов злоумышленники предлагают выпускникам получить ответы или узнать быстрее результаты ЕГЭ.



По словам директора департамента по предотвращению потерь доходов «МегаФона» Сергея Хренова, в текущем году мошенничество в отношении детей увеличилось.





«Звонки мошенников блокируются, но многие злоумышленники общаются с детьми в соцсетях и мессенджерах. Одна из последних схем — вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность через предложения сдать свои аккаунты в мессенджерах и соцсетях в аренду за деньги», — пояснил Хренов.

«Мошенники загружают в сторонние магазины или продвигают через соцсети копии популярных игр с заманчивыми описаниями: «без рекламы», «с уникальными бонусами» или «полная версия бесплатно», — отметил депутат.