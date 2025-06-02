Кибераналитики предупредили о росте мошенничества в отношении детей летом
Кибераналитики предупредили о росте мошенничества в отношении детей в период летних каникул. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на специалистов «МегаФона», «Лаборатории Касперского» и RuStore.
Отмечается, что с начала года мошенники начали выдавать себя за завучей или социальных педагогов. Детям предлагают зарегистрироваться на каком-то ресурсе или назвать код из СМС, чтобы якобы активировать школьный дневник.
В период экзаменов злоумышленники предлагают выпускникам получить ответы или узнать быстрее результаты ЕГЭ.
По словам директора департамента по предотвращению потерь доходов «МегаФона» Сергея Хренова, в текущем году мошенничество в отношении детей увеличилось.
«Звонки мошенников блокируются, но многие злоумышленники общаются с детьми в соцсетях и мессенджерах. Одна из последних схем — вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность через предложения сдать свои аккаунты в мессенджерах и соцсетях в аренду за деньги», — пояснил Хренов.
Через эти аккаунты мошенники совершают обзвоны, распространяют вредоносный контент или проводят фишинговые атаки. Также киберпреступники научились проникать в гаджеты через фейковые приложения.
В свою очередь член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин рассказал RT, что мошенники распространяют поддельные игры и приложения, рассчитывая на детей, которые проводят много времени в телефоне во время каникул.
«Мошенники загружают в сторонние магазины или продвигают через соцсети копии популярных игр с заманчивыми описаниями: «без рекламы», «с уникальными бонусами» или «полная версия бесплатно», — отметил депутат.
После установки приложения запрашивают доступ ко всем данным на телефоне, а некоторые версии могут подписывать пользователя на платные услуги или устанавливать шпионское ПО, предупредил депутат.