В МВД предупредили об изменених в схеме доступа мошенников к «Госуслугам»
Мошенники изменили схему получения доступа к аккаунтам на «Госуслугах», принуждая граждан самостоятельно звонить на поддельные номера техподдержки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.
По данным ведомства, в 2025 году злоумышленники рассылают жертвам фальшивые уведомления о «несанкционированном доступе», где указывают фейковый контакт для «экстренной помощи». Под психологическим давлением люди звонят по этим номерам и попадают в руки преступников.
Цель атак также сместилась: вместо прямого хищения средств через микрозаймы мошенники используют доступ к аккаунтам для давления на жертв в схемах с переводом денег на «безопасные счета». Из-за этого на уловку ведется больше людей.
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