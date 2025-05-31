Мошенники атаковали блогера Нармин после трагической гибели падчерицы

31 мая 2025, 18:39

Нармин Байтуменова (Фото: Инстаграм* @bay.azamat)

Мошенники получили доступ к блогу Нармин Байтуменовой, на который подписаны более 1,2 млн человек. Это произошло сразу после того, как в жизни знаменитости случилась страшная трагедия, передает «СтарХит».





Злоумышленники получили доступ к официальному аккаунту блогерши в Инстаграм*. Вскоре аферисты начали разводить на деньги ее подписчиков.



После взлома страницы в соцсети было опубликовано видео, в котором якобы сама Нармин призывает аудиторию переходить по ссылке в шапке своего профиля. Уточняется, что преступники смогли воссоздать внешность и голос Байтуменовой.



Когда Нармин узнала о происходящем, то поспешила объясниться с подписчиками в своем блоге. Блогерша рассказала, что ее взломали. Она также напомнила всем о том, что не так давно в пожаре потеряла 10-летнюю падчерицу Ясмину.





«У мень дочь умерла! Вы денег заработать хотите!» — заявила Нармин.