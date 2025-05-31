Мошенники атаковали блогера Нармин после трагической гибели падчерицы
Мошенники получили доступ к блогу Нармин Байтуменовой, на который подписаны более 1,2 млн человек. Это произошло сразу после того, как в жизни знаменитости случилась страшная трагедия, передает «СтарХит».
Злоумышленники получили доступ к официальному аккаунту блогерши в Инстаграм*. Вскоре аферисты начали разводить на деньги ее подписчиков.
После взлома страницы в соцсети было опубликовано видео, в котором якобы сама Нармин призывает аудиторию переходить по ссылке в шапке своего профиля. Уточняется, что преступники смогли воссоздать внешность и голос Байтуменовой.
Когда Нармин узнала о происходящем, то поспешила объясниться с подписчиками в своем блоге. Блогерша рассказала, что ее взломали. Она также напомнила всем о том, что не так давно в пожаре потеряла 10-летнюю падчерицу Ясмину.
«У мень дочь умерла! Вы денег заработать хотите!» — заявила Нармин.
Напомним, во время пожара в одном из многоквартирных домов Астрахани в огненной ловушке на пятом этаже оказались Ясмина и ее мама. Женщина вышла на балкон и позвала на помощь, прохожие принесли одеяло, натянули его, и мать сбросила девочку. Несмотря на тяжелые травмы и многочисленные переломы, Ясмина была еще жива, когда оказалась в больнице. Медики боролись за жизнь девочки, но спустя некоторое время она скончалась.
*Запрещен в РФ