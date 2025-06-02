Задержан курьер мошенников, укравших 3 млн рублей у пенсионерки из Мытищ
Мытищинские полицейские задержали пособника телефонных мошенников, обманувших пенсионерку на 3 млн рублей. Об инциденте рассказала начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В дежурную часть поступило заявление о мошенничестве от 72-летней местной жительницы. Сумму ущерба она оценила в 3 млн рублей.
«Пенсионерке позвонил якобы сотрудник силовых ведомств и сообщил, что из-за действия мошенников её деньги под угрозой. Для их защиты нужно передать сбережения курьеру, чтобы тот перевёл их на некий «безопасный счёт». Пострадавшая выполнила инструкции, а позже поняла, что её обманули, и обратилась в полицию», – уточнила Петрова.Полицейские установили маршрут передвижения подозреваемого – 22-летнего жителя Курска, которому заявительница передала средства, и задержали его по месту временного проживания столичном хостеле.
По словам Петровой, в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Суд заключил фигуранта под стражу. Полицейские ищут соучастников курьера мошенников и проверяют его причастность к аналогичным преступлениям.