Задержан курьер мошенников, укравших 3 млн рублей у пенсионерки из Мытищ

02 июня 2025, 16:22

оригинал Фото: iStock / Tero Vesalainen

Мытищинские полицейские задержали пособника телефонных мошенников, обманувших пенсионерку на 3 млн рублей. Об инциденте рассказала начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





В дежурную часть поступило заявление о мошенничестве от 72-летней местной жительницы. Сумму ущерба она оценила в 3 млн рублей.



«Пенсионерке позвонил якобы сотрудник силовых ведомств и сообщил, что из-за действия мошенников её деньги под угрозой. Для их защиты нужно передать сбережения курьеру, чтобы тот перевёл их на некий «безопасный счёт». Пострадавшая выполнила инструкции, а позже поняла, что её обманули, и обратилась в полицию», – уточнила Петрова.