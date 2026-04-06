Кибератаки на Россию усилились после сообщений о возможной блокировке Telegram

06 апреля 2026, 12:10

РКН: DDoS-атаки на РФ усилились после сообщений о возможной блокировке Telegram

После публикаций в СМИ о возможной блокировке Telegram в России количество DDoS-атак на страну выросло в десятки раз. Об этом свидетельствуют данные Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Информацию приводит РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор.





В ведомстве отметили прямую связь между информационной повесткой и ростом числа кибератак. В частности, после появления новостей о возможном полном ограничении работы мессенджера нагрузка на ресурсы Роскомнадзора увеличилась многократно.



Обычно система фиксирует около 350 атак в неделю, из которых порядка 23 направлены непосредственно на сам Роскомнадзор. Однако в пиковый период с 26 февраля по 4 марта общее число атак резко возросло до 949.



Напомним, Роскомнадзор ещё в августе прошлого года начал частично ограничивать звонки в Telegram для борьбы с преступниками, а с февраля ведомство активно замедляет работу всего мессенджера из-за нарушений российского законодательства.



