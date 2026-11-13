Киберэксперт Бедеров назвал опасные для аккумулятора смартфона режимы зарядки

13 ноября 2026, 16:11

Фото: Istock/Tisomboon

Председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров рассказал, что литий-ионные аккумуляторы смартфонов плохо переносят крайности.





В беседе с RT эксперт сообщил, что долгий заряд на уровне около 100% создаёт избыточное напряжение, ускоряет окисление и снижает ёмкость.



Глубокий разряд «в ноль» тоже вредит: ниже критического уровня начинают растворяться медные компоненты и образуются дендриты, способные вызвать короткое замыкание. Специалист советует ставить телефон на зарядку при 20—30% и отключать при 80—90%.

«Это наиболее щадящий режим. Впрочем, если вам нужно уйти из дома и требуется полный заряд — заряжайте до 100%, ничего страшного не произойдёт. Вредна именно регулярность полных циклов от 0 до 100%, а не единичные случаи», — уточнил Бедеров.