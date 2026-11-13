Киберэксперт Бедеров назвал опасные для аккумулятора смартфона режимы зарядки
Председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров рассказал, что литий-ионные аккумуляторы смартфонов плохо переносят крайности.
В беседе с RT эксперт сообщил, что долгий заряд на уровне около 100% создаёт избыточное напряжение, ускоряет окисление и снижает ёмкость.
Глубокий разряд «в ноль» тоже вредит: ниже критического уровня начинают растворяться медные компоненты и образуются дендриты, способные вызвать короткое замыкание. Специалист советует ставить телефон на зарядку при 20—30% и отключать при 80—90%.
«Это наиболее щадящий режим. Впрочем, если вам нужно уйти из дома и требуется полный заряд — заряжайте до 100%, ничего страшного не произойдёт. Вредна именно регулярность полных циклов от 0 до 100%, а не единичные случаи», — уточнил Бедеров.По словам киберэксперта, главный враг «возрастного» аккумулятора — нагрев: при 45 °C ёмкость теряется быстрее, чем при 25 °C. Он советует не работать при зарядке с ресурсоёмкими задачами, удалить лишние приложения и использовать вентилируемый чехол и качественные зарядные устройства.