В России будут создавать цифровые профили мигрантов

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Иностранцам, прибывшим в Россию, будут создавать цифровые профили. Об этом сообщает РИА Новости.
Правительство России утвердило план реализации Концепции государственной миграционной политики на 2024-2025 годы.
Данный план содержит свыше 40 различных мероприятий, которые были распределены по шести разделам.
Согласно утверждённому документу, в отношении мигрантов ужесточается ряд правил. Так, будут подвергаться блокировке активы иностранцев, которые причастны к террористической деятельности. Также планируется разработка предложений по усилению ответственности иностранных граждан за нарушение законов РФ. Кроме того, будут заблокированы интернет-ресурсы, которые предоставляют незаконные услуги в области миграции.
Прибывшим в Россию иностранцам создадут цифровые профили, а также проведут регистрацию в единой биометрической системе.
Читайте также:
Десятки мигрантов были уволены из-за забастовки на заводе под Ростовом
В Балашихе накрыли пекарню с рабочими-нелегалами
В российском городе люди пожаловались на бойцовский клуб подростков-мигрантов
Данный план содержит свыше 40 различных мероприятий, которые были распределены по шести разделам.
Прибывшим в Россию иностранцам создадут цифровые профили, а также проведут регистрацию в единой биометрической системе.
Читайте также:
Десятки мигрантов были уволены из-за забастовки на заводе под Ростовом
В Балашихе накрыли пекарню с рабочими-нелегалами
В российском городе люди пожаловались на бойцовский клуб подростков-мигрантов
Анастасия Чинкова