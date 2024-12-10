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Киберэксперт назвал три главные схемы мошенников перед Новым годом

Киберэксперт Егоров: мошенники активизируются в период распродаж к Новому году
Фото: iStock/JuYochi

Фото: iStock/JuYochi

Мошенники активизируются в период массовых распродаж и акций перед Новым годом. Об этом сообщил ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров, перечислив три главные схемы аферистов. По словам киберэксперта, первая — это обман через поддельные сайты и рассылки от крупных сетей, вторая — мошенничество при помощи новостной повестки о различных льготах и выплатах.
«Сезонное мошенничество с фейковыми ресурсами для покупки билетов, бронирования отелей и другими сервисами. Преступники часто заманивают потенциальных жертв низкими ценами или эксклюзивными предложениями. Если стоимость товара или услуги существенно отличается от рыночной, это повод насторожиться», — назвал он третью схему в беседе с «Газетой.Ru».
О еще одной мошеннической схеме рассказали в «Сiбдепо». В кузбасских чатах стали появляться заманчивые предложения быстрого заработка, где людям предлагают «отдать в аренду» свои аккаунты сервиса «Авито» якобы для рекламы магазина автозапчастей. Однако на портале подчеркивают, что арендой аккаунтов занимаются злоумышленники для корыстных целей.


«Нет, это точно не мы. У нас что, аккаунт взломали? Мы такими вещами не занимаемся, аккаунты не арендуем. Наверное, это мошенники», — заверили журналистов в компании, от имени которой писали мошенники.
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В Подмосковье окрыли эстакаду между Каширским шоссе и трассой А-105
10 декабря 2024, 15:41

Фото: пресс-служба правительства МО/Марат Магомедов

Проезд по разворотной эстакаде между Каширским шоссе и трассой А-105, расположенной в районе деревни Апаринка Ленинского округа, открыли сегодня, 10 декабря. О том, что новая эстакада даст жителям, а также о ходе работ по дальнейшей реконструкции Каширского рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Мы сегодня находимся в Ленинском округе. Здесь предстоит осуществить четыре этапа реконструкции Каширского шоссе. Первый — это разворотная петля между шоссе и А-105, которую запустили сегодня. В ближайшее время уберем светофор на улице Газовиков. Жителям будет гораздо проще разворачиваться в начале Каширского шоссе», — сказал Андрей Воробьёв.
Он добавил, что второй этап — строительство развязки между Каширским и Володарским шоссе. Эти работы близятся к завершению.

«Строители закончат все бетонные работы зимой и при первой возможности застелют асфальт: в конце февраля или первой декаде марта. Таким образом, следующий этап очень важной реконструкции также будет завершён», — подчеркнул Андрей Воробьёв.

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Он также сообщил, что в будущем году начнётся реализация третьего этапа модернизации трассы — расширение Старокаширского шоссе. А во втором полугодии будущего года стартует заключительный — четвёртый — этап реконструкции: выезд из города Видное со строительством развязки.

«Кроме того, в конце декабря мы также запускам здесь первые 16 км концессионной дороги — Южно-Лыткаринского шоссе. Все это масштабные работы. Городской округ растет и требует очень заметных инвестиций в инфраструктуру, в том числе дорожную», — отметил глава региона.
Андрей Воробьёв также рассказал о масштабных мероприятиях по развитию дорожной инфраструктуры в других округах. В частности, две дороги в ближайшее время откроют в Мытищах: Мытищинскую хорду, которая свяжет Ярославское и Дмитровское шоссе, и расширенное до четырёх полос Пироговское шоссе. А в Одинцовском округе откроется проезд по путепроводу на ЦКАД в Малых Вязёмах. Кроме того, в следующем году планируется масштабная реконструкция Носовихинского шоссе.

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#андрей воробьёв
#строительство
#дороги
#ленинский городской округ
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На подмосковных дорогах за неделю ликвидировали около 3,4 тыс. ям
10 декабря 2024, 15:10

Фото: пресс-служба правительства МО/Марат Магомедов

Около 3,4 тыс. дефектов покрытия устранили на региональных и муниципальных дорогах Московской области за неделю, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«На региональных дорогах области специалисты Мосавтодора заделали около двух с половиной тысяч ям, на муниципальных дорогах было ликвидировано 880 дефектов покрытия», — уточнили в министерстве.
Больше всего на региональных дорогах устранили в Орехово-Зуеве, Ликино-Дулёве, Воскресенске, Шатуре и Егорьевске. На муниципальных дорогах самый большой объём работ по ямочному ремонту провели на территории Ленинского, Раменского и Наро-Фоминского округов.

Отмечается, что ямочный ремонт проводится в Подмосковье каждый день в течение всего года.

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#дороги
#ремонт дорог
#ямочный ремонт
#минтранс мо
#автодор
#московская область
#подмосковье
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Подмосковные десятиклассники написали диагностическую работу по биологии
10 декабря 2024, 15:06

Фото: Министерство образования Московской области

10 декабря 2024 года более трёх тысяч учеников старших классов Подмосковья, изучающих биологию на углублённом уровне, приняли участие в региональной диагностической работе (РДР). Ранее аналогичные работы проводились по физике и химии, сообщает Министерство образования Московской области.
Диагностическая работа проходила онлайн и включала 18 заданий, на выполнение которых было отведено 100 минут с учётом перерывов. Максимальное количество баллов, которое можно было набрать за эту работу — 33, а минимальное количество баллов для подтверждения базового уровня знаний — 17.

Независимые эксперты через Единую автоматизированную систему оценки качества образования в Московской области будут проверять работы до 16 декабря.

Учителя смогут использовать результаты этой диагностики для оценки степени усвоения материала учениками, выявления пробелов в знаниях и своевременного их устранения.

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#работа
#учителя
#эксперты
#диагностика
#школьники
#подмосковье
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В Люберцах выставили на торги подряд на благоустройство Наташинского парка
10 декабря 2024, 14:55

Фото: Министерство образования Московской области

Третий этап работ по благоустройству планируют провести в Наташинском парке культуры и отдыха в городском округе Люберцы, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет установить в парке малые архитектурные формы, уложить покрытие, покрасить ограждения, провести озеленение и пр. Все работы должны быть завершены в 2025 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 319 миллионов 720 тысяч 845 рублей 17 копеек. Заявки принимаются до 20 декабря. Работы будут проводиться в рамках госпрограммы «Формирование комфортной городской среды» и финансироваться из бюджетов Московской области и округа Люберцы.

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#комитет по конкуретной политике мо
#парк
#торги
#благоустройство
#люберцы
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В России вырастут штрафы за управление транспортом в состоянии опьянения
Штрафы за управление ТС в состоянии опьянения вырастут до 45 тысяч рублей
10 декабря 2024, 14:54

Фото: istockphoto/z1b

В России штрафы за управление ТС в состоянии опьянения вырастут до 45 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ, размещенный в думской электронной базе.
В проекте поправки предлагается внести изменения в статью 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В частности, в абзаце втором части 1 заменить слово «тридцати» на «сорока пяти», в абзаце втором части 2 также заменить «тридцати» на «сорока пяти», а в абзаце втором части 3 — аналогично заменить «тридцати» на «сорока пяти».

Помимо этого, стало известно, что штрафы за выезд на встречную полосу увеличатся с 5 до 7,5 тысячи рублей. Кроме того, комитет Госдумы по государственному строительству поддержал поправку, согласно которой штраф за проезд на красный свет светофора или на запрещающий жест регулировщика увеличится с 1000 рублей до 1500 рублей.

С наступлением нового года в России традиционно вводятся новые штрафы для водителей. Какие изменения ждут автолюбителей с 1 января 2025 года читайте в материале «Радио 1».

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#штраф
#поправки
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Жители и гости Подмосковья могут посетить ярмарки «Парки. Баранки»
10 декабря 2024, 14:52

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

14 декабря 90 парков Московской области организуют общеобластное мероприятие «Парки. Баранки», приуроченное к Международному дню чая, сообщат Министерство культуры и туризма Московской области.
Гостей ожидают разнообразные развлечения: ярмарки, концерты и праздничные мероприятия.

Парк Мира в Коломне приглашает посетителей на демонстрацию уникальных самоваров и дегустацию баранок и конфет от весёлых скоморохов. На танцевальной площадке будет выступать конный клуб с трюковым шоу, джигитовкой и акробатическим рок-н-роллом.

Парк культуры и отдыха в Жуковском предлагает юным гостям игру-квест «Вместе с чаем не скучаем» и мастер-класс по созданию праздничных открыток. Завершится праздник мастер-классом по кадрили.

В парке «Ёлочки» в городском округе Домодедово будут работать новогодняя ярмарка и зона развлечений с ряжеными персонажами, которые будут раздавать баранки. Взрослые и дети смогут принять участие в мастер-классе по росписи самовара с профессиональным художником.

Парк «Свердловский» в Лосино-Петровском подготовил встречу с Морозом Ивановичем, ярмарку мастеров и мастер-класс по росписи баранок. Юных посетителей ждут квест «Зимние дорожки» и дискотека.В детском городке «Сказочный» в Красногорске можно посетить выставку чайных историй и ярмарку мастеров. Кроме того, для взрослых и детей будут организованы спортивные эстафеты.

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#минкульттуризма мо
#подмосковье
#парки
#ярмарки
#зима
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Подмосковных школьников пригласили на онлайн-олимпиаду «Безопасный интернет»
10 декабря 2024, 14:45

Фото: сайт safenet.uchi.ru

На образовательной платформе Учи.ру проходит онлайн-олимпиада «Безопасный интернет». Её проводят в рамках федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика России», сообщили в пресс-службе организаторов.
«Олимпиада направлена на повышение цифровой грамотности школьников, формирование у них навыков безопасного поведения в Сети. Она будет проводиться до 23 декабря в онлайн-формате для учеников 1-11 классов всех регионов России. Для участия достаточно иметь компьютер с современным браузером и выходом в интернет. Участие бесплатное», – говорится в сообщении.
Ученик может стать участником олимпиады как в школе, так и дома. Нужна регистрация школьника на платформе либо родителем, либо учителем – на сайте мероприятия.

Олимпиада проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

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#школьники
#олимпиада
#интернет
#ученики
#образование
#россия
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В лесопитомниках Подмосковья с начала года вырастили более 11 млн сеянцев
10 декабря 2024, 14:41

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Более 11 миллионов сеянцев вырастили в питомниках Центрлесхоза Московской области с начала 2024 года для восстановления лесов, сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
«С начала года в шести подмосковных лесных питомниках — Ульянинском, Сергиево-Посадском, Орешковском, Куровском, Колоцком и Дмитровском — выращено свыше 11 млн штук стандартного посадочного материала. Работы проведена на площади 10,15 га», — уточнил глава областного Комлесхоза Евгений Агулов.
Он добавил, что посадочный материал в питомниках выращивают по два-три года, а затем подращенные сеянцы используют для восстановления лесов в рамках реализации федеральной программы «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

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#подмосковье
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Игорь Брынцалов: подмосковный бюджет остался социально ориентированным
10 декабря 2024, 14:30

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Принятый Мособлдумой бюджет Подмосковья на 2025 год и плановый период 2025-2026 годов сохранил социально ориентированный подход.
Об этом заявил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
«Доходы бюджета растут стабильно. Расходы, соответственно, также увеличиваются. В первую очередь они направлены на запросы наших жителей. Речь идёт о сохранении всех мер поддержки и их расширении, о развитии образования, здравоохранения, модернизации ЖКХ и энергетики», – отметил Брынцалов в интервью РИАМО.
Среди первостепенных задач – помощь семьям с детьми, участникам СВО и их родственникам. Спикер добавил, что сейчас различные меры социальной поддержки получают около 3,5 млн жителей Подмосковья. В региональном бюджете предусмотрены средства на все выплаты, включая новые меры поддержки.

По словам Брынцалова, в принятом на будущий год региональном бюджете нашли отражение указы президента Владимира Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

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