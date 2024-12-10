Киберэксперт назвал три главные схемы мошенников перед Новым годом

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Мошенники активизируются в период массовых распродаж и акций перед Новым годом. Об этом сообщил ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров, перечислив три главные схемы аферистов. По словам киберэксперта, первая — это обман через поддельные сайты и рассылки от крупных сетей, вторая — мошенничество при помощи новостной повестки о различных льготах и выплатах.
«Сезонное мошенничество с фейковыми ресурсами для покупки билетов, бронирования отелей и другими сервисами. Преступники часто заманивают потенциальных жертв низкими ценами или эксклюзивными предложениями. Если стоимость товара или услуги существенно отличается от рыночной, это повод насторожиться», — назвал он третью схему в беседе с «Газетой.Ru».О еще одной мошеннической схеме рассказали в «Сiбдепо». В кузбасских чатах стали появляться заманчивые предложения быстрого заработка, где людям предлагают «отдать в аренду» свои аккаунты сервиса «Авито» якобы для рекламы магазина автозапчастей. Однако на портале подчеркивают, что арендой аккаунтов занимаются злоумышленники для корыстных целей.
«Нет, это точно не мы. У нас что, аккаунт взломали? Мы такими вещами не занимаемся, аккаунты не арендуем. Наверное, это мошенники», — заверили журналистов в компании, от имени которой писали мошенники.Читайте также:
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