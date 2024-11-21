Подмосковный пенсионер помог поймать курьера мошенников

Ирландца приговорили к 18,5 года тюрьмы за то, что он 185 раз изнасиловал свою супругу и двух дочерей, передает BreakingNews.ie. По данным журналистов, преступления продолжались в течение 15 лет, начиная с 2004 года. Одну девочку подсудимый насиловал с 9 до 16 лет, вторую с 9 до 11 лет.