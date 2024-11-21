Подмосковный пенсионер помог поймать курьера мошенников

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
22-летнего жителя Новосибирской области задержали в Подмосковья по подозрению в покушении на мошенничество, поймать злоумышленника помог пенсионер из Одинцовского округа, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«На телефон 67-летнего пенсионера позвонила неизвестная женщина, которая преставилась представительницей компании «Россети». Под предлогом оформления заявки на проверку счётчиков она обманом вынудила пенсионера назвать код из СМС. Он сделал это, но позже понял, что это был код подтверждения доступа в личный кабинет на сайте «Госуслуги», и сменил пароль», — говорится в сообщении.На следующий день пенсионеру вновь позвонили якобы из ФСБ и Министерства финансового мониторинга. Они сказали, что мошенники получили доступ к его сбережениям, поэтому их надо срочно снять со счетов и перевести на «безопасный счёт». Мужчина понял, что имеет дело с мошенниками, но для вида согласился действовать по их указке, а сам, повесив трубку, позвонил в полицию. Всё дальнейшее проходило под контролем оперативников.
Пенсионер встретился с курьером мошенников возле банка в Одинцове, передал ему более 2 млн рублей, и в этот момент курьера задержали.
Молодой человек рассказал, что работу он нашёл через один из мессенджеров. В его обязанности входило забирать деньги, переводить их на указанные счета, а себе оставлять 5% от суммы.
Сейчас полиция проверяет причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.
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Лев Каштанов