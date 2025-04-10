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Киберэксперт перечислил признаки, указывающие на взлом телефона

Киберэксперт Зыков: автозапуск и рост трафика указывают на взлом телефона
Фото: iStock/Михаил Руденко

Фото: iStock/Михаил Руденко

Автозапуск, самостоятельное переключение между приложениями, шумы и эхо при звонках, а также неожиданный рост интернет-трафика — это признаки, которые указывают на взлом телефона. Об этом заявил киберэксперт Владимир Зыков. По его словам, активным пользователям следует проверять свой смартфон на вирусы раз в неделю.
«Сильный нагрев и быстрая разрядка аккумулятора. Особенно если это происходит в режиме ожидания или при малых нагрузках. Это может указывать на скрытую активность. Например, программу майнер или шпионское ПО», — поделился Зыков в беседе с RT.
В свою очередь глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко рассказал, как бороться с мошенниками и другими злоумышленниками, пользующимися ИИ для генерации фейковых фото-, видео- и аудиоматериалов. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт отметил, что полностью избавиться от проблемы невозможно, сегодня доступно лишь увеличить ее дороговизну. Для этого, считает он, следует повысить стоимость звонка для мошенников и стоимость генерации контента.
«Мы открыли ящик Пандоры и очевидно уже не победим фейкоделов, как и сейчас не можем избавиться от цифровых мошенников, поскольку нам приятно пользоваться карточками, нам приятно пользоваться криптой, нам приятна IP-телефония. <…> Мы не победим генерацию контента любого свойства, но мы можем обеспечить дороговизну этой истории», — уточнил Клименко.
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Продажи китайских автомобилей в России за месяц упали почти на 50%
10 апреля 2025, 23:53

Фото: iStock/Fahroni

Продажи китайских автомобилей всех брендов в России за месяц упали почти на 50%, а за квартал на 32%. К соответствующим выводам пришло исследование «Газпромбанк Автолизинг». Отмечается, что доля машин из Китая в РФ упала до уровня двухлетней давности.
«Эксперты уточнили, что на этом фоне в более в выгодном свете предстали отечественные бренды. По итогам I квартала за ними числится 98 тыс. сделок или 39% рынка ( 9 процентных пунктов к I кварталу 2024-го). Однако их продажи в «штуках» в текущем году тоже падают. Марка Lada отгрузила дилерам 28,6 тыс. машин (—33%) в марте и 76,2 тыс. (—25%) в I квартале», — пишут «Известия», изучившие результаты исследования.
В то же время были названы марки автомобилей, с которыми россияне тяжелее всего расстаются. Как отмечает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Ренессанс Страхования» и «Автодом», в топ-3 таких машин попали Volkswagen Caddy — почти 6 лет, Ford Galaxy — 5 лет, SEAT Altea — 4,7 года. В списке также оказались Renault Scenic и Ford Kuga. Лидирующим представителем отечественного автопрома в этом списке стала ВАЗ-2107 — более 3 лет среднего срока владения.
«В то же время быстрее всего жители РФ избавляются от таких моделей, как Daewoo Matiz и Nexia (через 2,8 года), Lada Priora (2,8 года), «ВАЗ-2115» (2,7 года), Geely Emgrand (2,7 года),«ВАЗ-2110» (2,7 года) и Lifan Solano (2,5 года)», — говорится в материале.
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#рф
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Стало известно, кто купил джип, на котором Ефремов устроил смертельное ДТП
Джип, на котором актер Ефремов устроил смертельное ДТП, продали за 2 млн рублей
10 апреля 2025, 23:49

Фото: iStock/Domepitipat

Джип Михаила Ефремова, на котором актер устроил смертельное ДТП, продали в 2022 году. Внедорожник с небольшим пробегом купили за 2 миллиона рублей.
«Внедорожник актера купил Владимир из белгородского города Валуйки. Населенный пункт находится в 78 км от места, где Ефремов отбывал срок. Мужчина рассказал RT, что доволен покупкой. Он знал, что машина побывала в аварии, но ему важна была «не история авто, а маленький пробег», — отмечает RT.
В свою очередь адвокат артиста Юрий Падалко рассказал, что Ефремов вернется в кино, когда закончит лечение. В беседе с «Известиями» юрист отметил, что Ефремов талантливый актер, который любит свое дело и сильно скучал по нему в колонии.
«Падалко рассказал, что Ефремов продолжал снимать короткие фильмы, даже находясь в колонии. Он выразил надежду, что жизнь актера сложится удачно в будущем. При этом он подчеркнул, что артисту сейчас тяжело разговаривать и дышать, ему необходимо заняться квалифицированным лечением», — говорится в материале.
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#машина
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Память о Великой Отечественной назвали главной частью российского менталитета
10 апреля 2025, 23:25

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Память о Великой Отечественной войне является главной частью российского менталитета. Об этом заявил директор Института российской истории РАН Юрий Петров.
В беседе с «Татар-информом» он подчеркнул, что именно поэтому следует сохранить память о событиях 1941-1945 годов.

По его словам, у тех, кто родился после 2000 годов, уже сменилось отношение к этим событиям, они не так относятся к Великой Отечественной войне, как люди прошлых поколений.
«Они воспринимают их как давно прошедшие, прямо их не касающиеся», — посетовал историк.
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Стало известно, какие книги россияне больше всего читали в прошлом году
Исследование: в 2024 году россияне больше всего читали книги по самоанализу
10 апреля 2025, 23:04

Фото: istockphoto/Canetti

В 2024 году россияне больше всего читали книги по самоанализу и художественную литературу. К соответствующим выводам пришло исследование Российского книжного союза, в рамках которого изучили данные ведущих книжных сетей. Лидером топа среди бестселлеров стала книга «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» от Ольги Примаченко, второе — «Мой театр. Книга 1» Николая Цискаридзе, третье — «Восхитительная ведьма. Книга первая» Анны Джейн.
«Это говорит о растущем интересе к современной российской литературе. Вторая важная тенденция — стремление читателей к самопознанию и саморазвитию. Практически треть рейтинга — книги, посвященные личностному росту и осмыслению мира», — приводит «Петербургский дневник» слова книжного обозревателя Валерия Шабашова.
В то же время тренер по личной эффективности Владимир Стекольщиков рассказал, как справиться с апатией и вернуть мотивацию работать и жить. В беседе с «Вечерней Москвой» он пояснил, что сначала нужно определить причину этого состояния — выгорание, отсутствие результатов, потеря смысла, стресс или физическая усталость. Одним из самых эффективных способов борьбы с апатией он назвал полноценный сон.
«Не придумали более эффективного способа восстановления и отдыха, чем крепкий здоровый сон. Поставьте телефон на зарядку в соседней комнате хотя бы за 15 минут до сна, насладитесь ощущением расслабления, если вы спите не в одиночестве — насладитесь общением с любимым человеком без гаджетов», — говорится в материале.
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«Поесть или помыться»: половина французов отказалась от средств гигиены из-за отсутствия денеш
Le Figaro: 47% французов отказалась от средств гигиены из-за безденежья
10 апреля 2025, 22:58

Фото: iStock/ Yaraslau Saulevich

Практически половина жителей Франции (47%) сократили расходы на гигиенические товары. Об этом свидетельствуют данные опроса Le Figaro.
Треть опрошенных отметили, что теперь реже стирают одежду, а кто-то и вовсе перестал использовать зубную пасту. Все это происходит из-за недостаточного количества денег у французов.

«Восемь миллионов человек во Франции вынуждены делать выбор: поесть или помыться», — подчеркнул управляющий директор ассоциации Dons Solidaires Доминик Безансон.

Необходимо приложить усилия, чтобы помочь нуждающимся, обратил внимание Безансон.

Ранее сообщалось, что на пляже Кейбл в австралийском городе Брум обнаружили останки акулы, которую неизвестный хищник разорвал пополам.

После публикации кадров с пляжа в Сети, многие комментаторы выразили обеспокоенность, что в прибрежных водах обитает хищник, способный с такой жестокостью расправиться с опасной рыбой, оставив от нее половину.

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