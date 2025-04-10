Киберэксперт перечислил признаки, указывающие на взлом телефона

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Автозапуск, самостоятельное переключение между приложениями, шумы и эхо при звонках, а также неожиданный рост интернет-трафика — это признаки, которые указывают на взлом телефона. Об этом заявил киберэксперт Владимир Зыков. По его словам, активным пользователям следует проверять свой смартфон на вирусы раз в неделю.
«Сильный нагрев и быстрая разрядка аккумулятора. Особенно если это происходит в режиме ожидания или при малых нагрузках. Это может указывать на скрытую активность. Например, программу майнер или шпионское ПО», — поделился Зыков в беседе с RT.В свою очередь глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко рассказал, как бороться с мошенниками и другими злоумышленниками, пользующимися ИИ для генерации фейковых фото-, видео- и аудиоматериалов. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт отметил, что полностью избавиться от проблемы невозможно, сегодня доступно лишь увеличить ее дороговизну. Для этого, считает он, следует повысить стоимость звонка для мошенников и стоимость генерации контента.
«Мы открыли ящик Пандоры и очевидно уже не победим фейкоделов, как и сейчас не можем избавиться от цифровых мошенников, поскольку нам приятно пользоваться карточками, нам приятно пользоваться криптой, нам приятна IP-телефония. <…> Мы не победим генерацию контента любого свойства, но мы можем обеспечить дороговизну этой истории», — уточнил Клименко.Читайте также:
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