За три месяца в российском регионе мошенники обманули жителей почти на 1,5 млрд

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За три месяца в одном лишь Татарстане мошенники обманули жителей почти на 1,5 миллиарда рублей, полицейские зафиксировали 6 000 тысяч преступлений в сфере информационных технологий. Об этом сообщил замначальника профильного отдела Управления уголовного розыска МВД по РТ Рафаэль Мусаев.
Как передает «Татар-информ», Мусаев также указал на успехи борьбы с интернет-аферистами в регионе, который занимает второе место в РФ по противодействию IT-преступлениям.
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«За первые три месяца этого года в Татарстане зафиксировано 6 тыс. IT-преступлений, это на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Расследовано более 1300 преступлений. Из общего числа преступлений IT- преступления составили уже 50%», — поделился статистикой он.Мусаев добавил, что с января по март 2025 года жители Татарстана отдали мошенникам 1 миллиард 350 миллионов рублей.
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Данил Пономарев