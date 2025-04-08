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«Ваш аккаунт на госуслугах взломан»: мошенники начали использовать новую схему обмана

Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме обмана с сайтом «Госуслуги»
Фото: istockphoto.com/artoleshko

Фото: istockphoto.com/artoleshko

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Мошенники начали использовать новую схему, чтобы получить доступ личным данным россиян: теперь они звонят, представляются сотрудниками Роскомнадзора и сообщают, что личный кабинет абонента на сайте «Госуслуги» взломан, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Чаще всего мошенники звонят через мессенджеры. Они говорят, что для защиты личных данных владелец «подвергшегося атаке» аккаунта должен продиктовать им номер СНИЛС. С помощью этой информации преступники получают доступ к личному кабинету жертвы на «Госуслугах» и полный контроль над ним», — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что представители государственных органов никогда не звонят через мессенджеры и не запрашивают в телефонном разговоре личные данные.

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#московская область
#подмосковье
#госуслуги
#портал
В Электростали гость украл из квартиры гаджеты и драгоценности
08 апреля 2025, 13:46

Фото: istockphoto.com/CarlosAndreSantos

Жительница Электростали подала заявление в полицию о краже из её квартиры, по подозрению в совершении этого преступления был задержан раннее судимый местный житель, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что злоумышленник, находясь в гостях, воспользовался тем, что хозяева отвлеклись, и украл у них ювелирные изделия, планшет и телефон. Общая сумма ущерба оставила 94 тысячи рублей», — говорится в сообщении.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Крада» и отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что сотрудники вневедомственной охраны задержали женщину, которая попыталась украсть из супермаркета на улице Советская в Королёве шесть банок кофе.

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#криминал
#полиция
#мвд московской области
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В Подмосковье за ночь обработали от наледи около 15,5 тыс. км дорог
08 апреля 2025, 13:28

Фото: istockphoto.com/CarlosAndreSantos

Около 5,5 тыс. километров муниципальных и 10 тысяч региональных дорог Московской области обработали противогололёдными материалами в ночь на 8 апреля, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Особое внимание при противогололедной обработке дорожные службы региона уделили опасным участкам —эстакадам, мостам, крутым поворотам и съездам», — отметил глава областного Минтранса Марат Сибатулин.
Он добавил, что работы по очистке дорог от снега и обработке от гололедицы будут продолжаться в Московской области в течение всего дня. В этих работах задействовано 1,2 тыс. единиц спецтехники.

В министерстве напомнили, что зимняя погода с минусовыми температурами и снегопадами продолжится в столичном регионе до конца недели и призвали водителей быть особенно внимательными за рулём и не выезжать на летней резине.

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Росгвардейцы задержали в Королёве похитительницу партии кофе из магазина
08 апреля 2025, 12:50

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Женщину, которая попыталась тайно вынести из супермаркета, расположенного на Советской улице в Королёве, шесть банок кофе, задержали сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Поздним вечером поступил сигнал о срабатывании в супермаркете кнопки «Тревога». Прибывшие по вызову росгвардейцы выяснили, что женщина сложила банки с кофе в сумку и прошла мимо кассы, «забыв» заплатить за товар. Охранник магазина заметил это по камерам видеонаблюдения и вызвал наряд», — говорится в сообщении.
Росгвардейцы задержали «забывчивую» покупательницу. Ей оказалась 35-летняя жительница Волгоградской области. Выяснилось, что она крадёт из магазина уже не в первый раз: женщина ранее неоднократно заходила в супермаркет и выносила оттуда неоплаченные товары. Сейчас проводится проверка по факту происшествия.

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#магазин
#кражи
#криминал
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Врачи в Видном спасли мужчину со сломанной шеей
08 апреля 2025, 12:37

Фото: пресс-служба Минздрава МО

64-летнего мужчину с переломом верхнешейного отдела позвоночника спасли врачи Видновской клинической больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациента привезли по скорой. Выяснилось, что мужчина получил травму, поскользнувшись дома. Диагностика показала, что у пациента оскольчатый перелом второго позвонка со смещением и сдавлением спинного мозга.

«Этот перелом ещё называют «переломом висельника»‎. Он часто приводит к глубокой инвалидизации пациента и даже к летальному исходу. Но оперативно проведённое хирургическое вмешательство позволило вернуть пациенту полную двигательную активность, незначительные ограничения остались только в движении шеей», - рассказал нейрохирург Сергей Шипилин.
В ходе операции пациенту поставили на место смещённые позвонки и закрепили их с двух сторон фиксаторами с помощью специальных винтов. Кроме того, был удалён участок костной ткани первого позвонка, что позволило снять чрезмерное давление на нервные окончания.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо его уже выписали домой.

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Подмосковные боксёры завоевали 19 медалей первенства ЦФО
08 апреля 2025, 12:00

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Семь золотых, семь серебряных и пять бронзовых медалей завоевали представители Московской области на первенстве ЦФО по боксу среди юниоров 19-22 лет, такой результат обеспечил подмосковным спортсменам первое место в общекомандном зачёте турнира, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золотые медали первенства ЦФО получили Саид Алмазов из Одинцова, выступавший в весовой категории 92 килограмма, Одинамухаммад Одинаев из Электростали (весовая категория 71 килограмм), балашихинский боксёр Рафик Амирханов (весовая категория 57 кг), Арсений Захаров в весе 73 кг и Даниил Хоружий в весе 60 кг из Подольска, а также Фикрат Мухаметзянов (весовая категория 51 кг) и Егор Никитин (весовая категория 48 кг) из Раменского», — говорится в сообщении.
На вторую ступень пьедестала почёта поднялись подмосковные боксёры Иван Кутырин, Егор Плоцын, Артур Камбегов, Кирилл Ерофеев, Леон Курчиев, Юрий Двали и Вячеслав Колясников.

А бронзовые медали в копилку сборной Московской области принесли Владислав Борисевич, Мехроч Рахимов, Гор Антонян, Сайдамир Салохидинов и Вячеслав Колясников.

Кроме того, Леон Курчиев получил специальный приз «За волю к победе».

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