«Ваш аккаунт на госуслугах взломан»: мошенники начали использовать новую схему обмана

Фото: istockphoto.com/artoleshko
Мошенники начали использовать новую схему, чтобы получить доступ личным данным россиян: теперь они звонят, представляются сотрудниками Роскомнадзора и сообщают, что личный кабинет абонента на сайте «Госуслуги» взломан, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Чаще всего мошенники звонят через мессенджеры. Они говорят, что для защиты личных данных владелец «подвергшегося атаке» аккаунта должен продиктовать им номер СНИЛС. С помощью этой информации преступники получают доступ к личному кабинету жертвы на «Госуслугах» и полный контроль над ним», — говорится в сообщении.В министерстве напомнили, что представители государственных органов никогда не звонят через мессенджеры и не запрашивают в телефонном разговоре личные данные.
Читайте также:
Тёща Андрея Рожкова стала жертвой мошенников
Под Красноярском дочь бойца СВО перевела мошенникам полученные от папы деньги
Мошенники используют QR-коды для обмана россиян через фальшивые домовые чаты
Лев Каштанов