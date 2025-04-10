МВД: мошенники создают копии сайтов для махинаций со страховыми полисами ОСАГО

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Мошенники начали создавать точные копии сайтов, на которых предлагают приобрести страховой полис ОСАГО. Об этом сообщают в МВД.
«Мошенники регистрируют доменное имя, содержащее в названии слово "osago " или напоминающее имя одной из известных страховых компаний. На этом домене размещается фишинговый сайт, страницы которого практически полностью копируют оформление оригинального веб-ресурса, принадлежащего страховой компании», — цитирует ведомство РИА Новости.
Мошенники предлагают пользователям заполнить анкету для расчета примерной стоимости полиса. В ней просят ввести имя, дату рождения, номер водительского удостоверения, данные об автомобиле, номер телефона и электронную почту для связи. После гражданам дают возможность оформить электронный полис ОСАГО, для чего требуется ввести данные банковской карты. Когда пользователь подтверждает оплату, мошенники обходят двухфакторную аутентификацию и списывают средства.
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