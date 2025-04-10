МВД: мошенники создают копии сайтов для махинаций со страховыми полисами ОСАГО

Нет ничего плохого в том, если мужчины будут уходить в декрет. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, поддерживая соответствующее предложение главы комитета по демографии партии «Новые люди» Анфисы Чеховой. При этом, по его словам, «никакой муж не заменит материнскую любовь и заботу».