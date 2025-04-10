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Главная / Новости / Общество/ МВД: мошенники создают копии сайтов для махинаций со страховыми полисами ОСАГО

МВД: мошенники создают копии сайтов для махинаций со страховыми полисами ОСАГО

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Мошенники начали создавать точные копии сайтов, на которых предлагают приобрести страховой полис ОСАГО. Об этом сообщают в МВД.
«Мошенники регистрируют доменное имя, содержащее в названии слово "osago " или напоминающее имя одной из известных страховых компаний. На этом домене размещается фишинговый сайт, страницы которого практически полностью копируют оформление оригинального веб-ресурса, принадлежащего страховой компании», — цитирует ведомство РИА Новости.

Мошенники предлагают пользователям заполнить анкету для расчета примерной стоимости полиса. В ней просят ввести имя, дату рождения, номер водительского удостоверения, данные об автомобиле, номер телефона и электронную почту для связи. После гражданам дают возможность оформить электронный полис ОСАГО, для чего требуется ввести данные банковской карты. Когда пользователь подтверждает оплату, мошенники обходят двухфакторную аутентификацию и списывают средства.

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Mehr: в небе над Ираном замечен неопознанный светящийся объект
10 апреля 2025, 02:10

Фото: iStock/SVproduction

Жители города Кум в центральной части Ирана заметили в небе неопознанный светящийся объект. Об этом сообщает Mehr.
«В ночь на четверг в небе над городом Кум был замечен неопознанный светящийся объект», — передает агентство.

Официальной информации о происшествии пока нет. Власти и эксперты изучают инцидент. На данный момент известно то, что объект двигался по небу и ярко светился.

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«Не научились кормить грудью»: Милонов заявил оценил предложение о декрете для мужчин
Депутат Милонов: нет ничего плохого в том, если мужчины будут уходить в декрет
09 апреля 2025, 23:49

Виталий Милонов (фото: ВКонтакте @milonov)

Нет ничего плохого в том, если мужчины будут уходить в декрет. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, поддерживая соответствующее предложение главы комитета по демографии партии «Новые люди» Анфисы Чеховой. При этом, по его словам, «никакой муж не заменит материнскую любовь и заботу».
«Мужчины, к счастью, не научились кормить грудью. Когда между супругами существуют уважение и взаимопонимание, то мужчинам полезно побыть с ребенком в декрете вместо жены», — подчеркнул парламентарий в беседе с RT.
Вместе с тем Милонов прокомментировал и другую инициативу Чеховой — заменить «очень странное» слово «брак». В разговоре с «Газетой.Ru» он заметил, что брак — формальный термин, который практически не используется, в отличие от того же слова «семья». Депутат обратил внимание, что русский язык полон слов одинаковых по звучанию и различных по значению.
«Естественно, все мы закончили школу и прекрасно понимаем этимологию словосочетания «брачный союз» — «брать», то есть брать замуж, жениться. А слово «брак» в плане дефектной работы, это пришло из Европы, от древнегерманского языка: «брак», то есть ломаное», — пояснил депутат.
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#мужчины
#депутат
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Россияне стали больше заботиться о домашних животных
09 апреля 2025, 23:46

Фото: iStock/Chalabala

Россияне стали больше заботиться о своих домашних питомцах, так как интерес покупателей к разнообразным сухим кормам для животных вырос в 2,5 раза относительно прошлой зимы. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса Купер и сети магазинов «Бетховен». В приоритете для владельцев — формулы для укрепления иммунитета, суставов и зубов у животных.
«Также популярны холистические и лечебные линейки: их используют не только для решения конкретных проблем, но и в профилактических целях. Особенно такие корма актуальны для кошек и собак с пищевой чувствительностью. В тренде — монопротеиновые рационы с одним источником белка и с пониженным содержанием зерна. Также отмечается интерес к беззерновым вариантам», — пишет «Газета.Ru», изучившая результаты исследования.
Тем временем президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев развеял распространенные мифы собаководов о клещах и блохах у питомцев. В беседе с «Известиями» эксперт отметил, что многие считают препараты от клещей действуют сразу, когда на самом деле их нужно наносить заранее, чтобы действующее вещество накопилось в эпидермисе. Заблуждением он также назвал представление о том, что не стоит снимать уже прицепившегося клеща, чтобы не навредить собаке. Он подчеркнул, что, ожидая, пока паразит «наестся», владелец подвергает питомца еще большему риску интоксикации.
«Некоторые владельцы не используют определенные средства защиты из-за того, что питомец не выходит гулять дальше двора многоквартирного дома, другие прекращают обрабатывать собак в конце лета, а кто-то слишком поздно начинает обработку, потому что думает, что средство подействует сразу», — уточнил он.
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#отношения
#препараты
#дома
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Риелтор объяснил, на кого рассчитаны квартиры за миллиард рублей
Риелтор Апрелев: квартиры за миллиард рублей покупают ради элитарности
09 апреля 2025, 23:32

Фото: istockphoto/YKvision

Квартиры, цена которых начинается от миллиарда рублей, рассчитаны на взыскательных покупателей, ценящих элитарность. Об этом заявил основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. По его словам, такое жилье стоит воспринимать так же, как ювелирное украшение.
«Но это не просто квадратные метры, это продукт, как ювелирное украшение. Он не имеет реальной цены, он имеет эмоциональную цену. Покупка квартиры за миллиард — это всегда история. Иногда личная, иногда показная. Особенно если это объекты, в которых жил кто-то известный, или дом чем-то знаменит», — поделился риелтор с Общественной Службой Новостей.
В то же время нотариус Московской области Ирина Аникеева напомнила о дачной амнистии, которая действует до 2031 года. В беседе с RT эксперт пояснила, что после ее завершения оформлять дачи и дома, построенные на государственных землях до 1998 года, скорее всего, придется оформлять в судебном порядке.
«Дачная амнистия» касается дач и домов, которые построены на госземлях до мая 1998 года, когда был принят Градостроительный кодекс. Сейчас владельцы такой недвижимости могут с минимальным количеством документов оформить в собственность и дом, и земельный участок», — отметила нотариус.
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В Госавтоинспекции рассказали, какие штрафы грозят подросткам за управление скутерами и байками
Майор Валиева: подросткам за рулем скутеров грозят штрафы до 15 тысяч рублей
09 апреля 2025, 23:29

Фото: iStock/Sergei Novak

Штрафы от 5 до 15 тысяч рублей грозят подросткам за езду на скутерах, мопедах и питбайках. Об этом сообщила начальник отделения пропаганды БДД отдела Госавтоинспекции Казани майор полиции Алия Валиева.
Она напомнила, что ездить на скутере или мопеде можно только с 16 лет и при наличии водительских прав категории «А1». Любителям мотоциклов нужно достичь 18-летнего возраста, получить права категории «А» и оформить страховку на «железного коня».
«За управление транспортным средством водителем, не имеющим данного специального права, предусмотрен административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей», — передает «Татар-информ» слова Валиевой.
Майор также подчеркнула, что родители несут ответственность за ущерб, причиненный детьми до 14 лет, тогда как подростки 14—18 лет отвечают сами.

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