Киберэксперт Пименов не исключил разблокировку других ресурсов после Roblox

10 июня 2026, 14:25

Фото: iStock/BrianAJackson

После возможной разблокировки Roblox в России могут открыть доступ и к другим ресурсам. Такое развитие событий не исключил эксперт в области игровой индустрии и киберспорта Михаил Пименов.





По его словам, разработчики игр являются коммерческими компаниями, которые заинтересованы в получении прибыли. И никто не хочет терять Россию из-за огромной аудитории. В этой связи разблокировка Roblox была вполне ожидаемой при выполнении требований российского законодательства.





«В зависимости от желания и возможности работать с российским рынком не исключено, что и другие игровые платформы последуют этому примеру», — отметил Пименов в разговоре с Москвой 24.