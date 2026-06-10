Киберэксперт Пименов не исключил разблокировку других ресурсов после Roblox
После возможной разблокировки Roblox в России могут открыть доступ и к другим ресурсам. Такое развитие событий не исключил эксперт в области игровой индустрии и киберспорта Михаил Пименов.
По его словам, разработчики игр являются коммерческими компаниями, которые заинтересованы в получении прибыли. И никто не хочет терять Россию из-за огромной аудитории. В этой связи разблокировка Roblox была вполне ожидаемой при выполнении требований российского законодательства.
«В зависимости от желания и возможности работать с российским рынком не исключено, что и другие игровые платформы последуют этому примеру», — отметил Пименов в разговоре с Москвой 24.
Он пояснил, что при разблокировке Roblox возобновится официальная поддержка, что позволит избежать использования обходных сайтов для доступа к игре. Так, пользователи получат возможность официально вернуться к привычному контенту, заключил Пименов.