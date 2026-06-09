Roblox могут разблокировать в РФ: Минцифры получило гарантии от разработчиков

09 июня 2026, 17:38

Фото: istockphoto/Michael Vi

Минцифры России объявило, что получило от создателей игровой платформы Roblox официальные гарантии соблюдения российского законодательства. Ведомство совместно с Роскомнадзором уже направило обращение в уполномоченные органы с просьбой снять ограничения с доступа к игре, пишет Mash.