Roblox могут разблокировать в РФ: Минцифры получило гарантии от разработчиков
Минцифры России объявило, что получило от создателей игровой платформы Roblox официальные гарантии соблюдения российского законодательства. Ведомство совместно с Роскомнадзором уже направило обращение в уполномоченные органы с просьбой снять ограничения с доступа к игре, пишет Mash.
Напомним, Roblox была заблокирована на территории России в декабре по решению Роскомнадзора. В качестве причин назывались распространение экстремистского и террористического контента, а также материалы, способствующие совращению несовершеннолетних.
Позднее представители компании заявили о готовности пересмотреть политику модерации и внутренние правила платформы с учетом требований российского регулятора. Теперь, после получения соответствующих гарантий, вопрос о разблокировке может быть решен положительно.
В январе в РКН заявляли, что оснований для разблокировки Roblox нет. Подробности в нашем материале.
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