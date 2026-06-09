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Roblox могут разблокировать в РФ: Минцифры получило гарантии от разработчиков

Фото: istockphoto/Michael Vi

Минцифры России объявило, что получило от создателей игровой платформы Roblox официальные гарантии соблюдения российского законодательства. Ведомство совместно с Роскомнадзором уже направило обращение в уполномоченные органы с просьбой снять ограничения с доступа к игре, пишет Mash.



Напомним, Roblox была заблокирована на территории России в декабре по решению Роскомнадзора. В качестве причин назывались распространение экстремистского и террористического контента, а также материалы, способствующие совращению несовершеннолетних.

Позднее представители компании заявили о готовности пересмотреть политику модерации и внутренние правила платформы с учетом требований российского регулятора. Теперь, после получения соответствующих гарантий, вопрос о разблокировке может быть решен положительно.

В январе в РКН заявляли, что оснований для разблокировки Roblox нет. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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