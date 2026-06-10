В ГД оценили перспективы разблокировки Roblox в России

10 июня 2026, 14:06

Депутат Немкин: Roblox в перспективе сможет вернуться на рынок РФ

Фото: iStock/dolgachov

Перспективы возвращения игровой платформы Roblox на российский рынок зависят от готовности компании соблюдать требования законодательства РФ. Об этом заявил член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.





Накануне Минцифры объявило, что получило от создателей игровой платформы Roblox официальные гарантии соблюдения российского законодательства. Уже направлено соответствующее обращение в уполномоченные органы с просьбой снять ограничения с доступа к игре.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Немкин отметил, что у регуляторов сейчас нет принципиальных претензий к Roblox, но выводы будут делать правоохранительные органы.





«Если компания действительно выполнила необходимые требования и готова работать в рамках российского правового поля, она действительно в перспективе сможет вернуться на рынок. Речь идет не о формальном выполнении отдельных требований, а о создании полноценной системы защиты несовершеннолетних пользователей», — пояснил парламентарий.