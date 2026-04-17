ФСБ: украинские спецслужбы вербуют молодежь в Roblox
Украинские спецслужбы активно вербуют российскую молодежь через игровую онлайн-платформу Roblox. Об этом заявил оперативный сотрудник УФСБ по Крыму и Севастополю.
По его словам, которые приводят «Вести», сотрудники СБУ используют уязвимость молодежи, проблемы с самооценкой и чувство несостоятельности. В качестве каналов вербовки выступают игры и социальные сети.
Среди студентов чаще всего выбирают тех, кто выделяется неформальным поведением, яркой внешностью и низкой успеваемостью. Психологический портрет вербуемого — неординарная личность, отличающаяся негативными условиями жизни.
Доктор исторических наук, профессор Олег Романько отметил сходство нынешней ситуации с событиями Великой Отечественной войны. По его словам, тогда нацисты открывали сотни специальных школ на оккупированных территориях, в том числе на Украине, чтобы готовить завербованных несовершеннолетних.
