Киберэксперт предупредил об опасности в интернете для детей

12 августа 2025, 18:06

Киберэксперт Силаев: дети часто становятся жертвами кибербуллинга в интернете

Фото: iStock/PUGUN SJ

Современные дети часто становятся жертвами кибербуллинга и мошенников в интернете. Об этом предупредил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.





По его словам, в Сети дети могут столкнуться с травлей, оскорблениями, угрозами или публикацией личных данных без их согласия.





«Отдельная угроза — мошенничество и фишинг. Дети не всегда могут отличить фейковые сайты от настоящих и могут передать злоумышленникам данные родителей или оформить платную подписку», — пояснил Силаев в разговоре с RT.

«Такие ситуации возникают при покупках на агрегаторах, оплате интернет-сервисов или подписок на онлайн-кинотеатры. Пользователь, планируя разовый платеж в несколько сотен рублей, спустя какое-то время неожиданно обнаруживает регулярные списания. Потери могут составлять десятки тысяч рублей в год и более», — отметил эксперт.