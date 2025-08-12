Киберэксперт предупредил об опасности в интернете для детей
Киберэксперт Силаев: дети часто становятся жертвами кибербуллинга в интернете
Современные дети часто становятся жертвами кибербуллинга и мошенников в интернете. Об этом предупредил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.
По его словам, в Сети дети могут столкнуться с травлей, оскорблениями, угрозами или публикацией личных данных без их согласия.
«Отдельная угроза — мошенничество и фишинг. Дети не всегда могут отличить фейковые сайты от настоящих и могут передать злоумышленникам данные родителей или оформить платную подписку», — пояснил Силаев в разговоре с RT.
Он также отметил, что преступники могут маскироваться под сверстников, втираться в доверие, а потом начинают шантажировать.
Силаев посоветовал использовать антивирусы с родительским контролем, которые будут блокировать нежелательный контент. Кроме того, важно настроить безопасный поиск. Также необходимо вести с ребёнком доверительный диалог, чтобы он понимал все риски и знал, что может обратиться к родителям в любой ситуации.
Тем временем юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский предупредил в беседе с Общественной Службой Новостей, что использование системы быстрых платежей таит в себе риски, напрямую связанные с потерей денег.
Он пояснил, что в последнее время продавцы при совершении разовых платежей навязывают привязку карты к сервису, после чего могут списывать деньги с карты покупателя без его согласия.
«Такие ситуации возникают при покупках на агрегаторах, оплате интернет-сервисов или подписок на онлайн-кинотеатры. Пользователь, планируя разовый платеж в несколько сотен рублей, спустя какое-то время неожиданно обнаруживает регулярные списания. Потери могут составлять десятки тысяч рублей в год и более», — отметил эксперт.
Он посоветовал проверять разделы «автоматические платежи» или «автоматические переводы» в приложении банка и остерегаться кнопки «привязать карту».