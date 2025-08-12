Жительница Анапы перевела мошенникам 6,5 млн рублей после звонка о домофоне
Жительница Анапы потеряла квартиру и сбережения на 6,5 млн рублей после звонка мошенников, представившихся сотрудниками службы поддержки домофона.
Неизвестный, позвонивший женщине, предложил бесплатную замену ключа от домофона. Под этим предлогом он убедил потерпевшую назвать код из СМС-сообщения, получив доступ к ее аккаунту на портале госуслуг. Вскоре после этого с россиянкой связались лжесотрудники госуслуг, Росфинмониторинга и ФСБ.
Злоумышленники уговорили женщину продать квартиру и автомобиль. Вырученные от обеих сделок средства она перевела на указанные мошенниками счета. Общий ущерб превысил 6,5 млн рублей. В управлении МВД по Краснодарскому краю подтвердили факт мошенничества и возбудили уголовное дело.
Ранее старший партнер риелторской компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов предупредил об эпидемии мошенничеств на рынке жилья, отметив рост случаев с использованием социальной инженерии
