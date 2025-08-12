Хабаровчанин лишился 5 млн рублей в схемах с валютными инвестициями
Житель Хабаровска лишился 5 млн рублей, переведя деньги мошенникам, предложившим высокодоходные операции с валютой через мобильное приложение.
В конце июля неизвестные связались с мужчиной и предложили инвестировать средства в различные валюты для получения высокого дохода. Пострадавший скачал указанное злоумышленниками приложение и под руководством псевдоаналитика в течение месяца перевел на сомнительные счета около 5 млн рублей. Часть этих средств была оформлена через банковские кредиты.
Когда хабаровчанин попытался вывести деньги, его счет оказался заблокирован, а лжеброкеры прекратили контакты. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Ранее в Санкт-Петербурге пенсионер лишился $80 тыс. и €90 тыс. (около 15 млн рублей) после ночного звонка аферистов, потребовавших «задекларировать» средства под угрозой изъятия правоохранителями.
